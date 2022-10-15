فوز نجم مقرة

فاز نجم مقرة على ضيفه فريق مولودية البيّض مساء السبت بِهدف لِصفر، في مباراة لُعبت بِرسم الجولة الثامنة من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل.

واحتضن المواجهة ميدان “الإخوة بوشليق” بِمقرة، تحت إدارة حكم الساحة علي نادر.

وسجّل هدف نجم مقرة المدافع عياش زيواش في الدقيقة الـ 28، مُفتتحا عدّاد التهديف في بطولة الموسم الجاري.

وبات نجم مقرة بعد هذا الانتصار يجمع 9 نقاط في المركز الـ 10، ويشغل فريق مولودية البيّض الرّتبة الـ 8 بِرصيد 10 نقاط.

“خسوف” الهلال

لُعبت مساء الجمعة مقابلتان أُخريان من عمر الجولة الثامنة لِبطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وخسرت جمعية الشلف أمام المضيف اتحاد بسكرة، وفاز نادي البارادو على الضيف هلال شلغوم العيد.

وما زال هلال شلغوم العيد لم يتذوّق بعد حلاوة الفوز، بعد خوضه ثماني مقابلات، وهو الفريق الوحيد في حظيرة النّخبة الذي لم يحصد انتصارا. كما مُني بِسادس خسارة له على التوالي.

وتألّق مهاجم نادي البارادو عادل بوزيدة بِتسجيله ثنائية، رافعا غلّته إلى 4 أهداف في بطولة الموسم الحالي.

وجاءت نتيجتا المقابلتَين كالتالي:

ا.بسكرة 2 – جمعية الشلف 0

ن.البارادو 2 – ه.شلغوم العيد 1

وتشكّلت لائحة الترتيب على النّحو التالي:

1- ش.قسنطينة 14ن (ناقص مقابلة)

2- ش.بلوزداد 12ن (ناقص 4 مقابلات)

3- ا.العاصمة 12ن (ناقص 3 مقابلات)

4- ا.خنشلة 12ن (ناقص مقابلة)

5- أ.الأربعاء 11ن (ناقص مقابلة)

6- م.الجزائر 11ن (ناقص مقابلتَين)

7- ا.بسكرة 10ن (ناقص مقابلة)

8- م.البيّض 10ن (ناقص مقابلة)

9- ج.الشلف 9ن (ناقص مقابلة)

10- و.سطيف 8ن (ناقص مقابلتَين)

11- ن.البارادو 7ن (ناقص مقابلتَين)

12- ش.الساورة 7ن (ناقص مقابلتَين)

13- ن.مقرة 6ن (ناقص مقابلة)

14- م.وهران 6ن (ناقص مقابلة)

15- ش.القبائل 4ن (ناقص 3 مقابلات)

16- ه.شلغوم العيد 1ن

سطيف تُعاني

عمّق اتحاد خنشلة الصّاعد الجديد إلى حظيرة النّخبة جراح وفاق سطيف، وفاز عليه بِهدفَين لِهدف مساء الخميس.

واحتضن ملعب “8 ماي 1945” بِسطيف أطوار هذه المباراة، لِحساب الجولة الثامنة من عمر البطولة الوطنية للقسم الأوّل. تحت إدارة حكم الساحة بلال سلطاني.

وسجّل ثنائية اتحاد خنشلة كلّ من: المهاجم سفيان بيازيد في الدقيقة الـ 58، رافعا غلّته إلى 3 أهداف في بطولة الموسم الحالي. ومتوسط الميدان عبد الحكيم سامر من ركلة جزاء في الوقت بدل الضّائع (90+1)، وهو ثاني هدف له في البطولة. في حين أمضى توقيع وفاق سطيف لاعب الخطّ الأمامي محمد أيمن أكزيز في الوقت بدل الضّائع (90+3)، مُفتتحا عدّاد الأهداف.

وبات اتحاد خنشلة وقد حصد رابع انتصار له على التوالي، بينما عجز وفاق سطيف عن تذوّق حلاوة الفوز في المواجهة الثالثة له تواليا.

وارتقى اتحاد خنشلة بعد هذا الانتصار إلى الرّتبة الـ 4 بِرصيد 12 نقطة، بينما تجمّد وفاق سطيف في المركز الـ 9 بِمجموع 8 نقاط.

وما زالت تنقص وفاق سطيف مقابلتان متأخّرتان، نظير لقاء واحد لِاتحاد خنشلة.

وتُجرى ثلاث مقابلات أخرى عن الجولة الثامنة هذا الجمعة والسبت المقبل، بينما تأجّلت أربعة لقاءات إلى تاريخ لاحق، بِسبب انشغال أربعة أندية بِمُنافستَي رابطة أبطال إفريقيا وكأس “الكاف”.