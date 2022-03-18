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رياضة

فوز وتعادلان في البطولة الوطنية

الشروق الرياضي
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فوز وتعادلان في البطولة الوطنية

أُقيمت بعد ظهيرة الجمعة ثلاث مقابلات، من عمر الجولة الـ 22 لِبطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وتُجرى أربع لقاءات أخرى هذا السبت، بينما تأجّلت مواجهتا شباب بلوزداد مع ضيفه وفاق سطيف، وشبيبة القبائل بِميدانها مع شبيبة الساورة، إلى تتاريخ لاحق. بِسبب انشغال بلوزداد وسطيف والساورة بِمنافستَي رابطة أبطال إفريقيا وكأس “الكاف”.

وجاءت النتائج على النّحو التالي:

س.غليزان 0 – ا.العاصمة 0

ه.شلغوم العيد 3 – ا.بسكرة 1

م.وهران 0 – ن.حسين داي 0

وبات اتحاد العاصمة في المركز الـ 4 بِرصيد 36 نقطة، ويتموقع اتحاد بسكرة في الرّتبة الـ 9 بِمجموع 33 نقطة، ويشغل فريق مولودية وهران المركز الـ 12 بِرصيد 23 نقطة، ويملك هلال شلغوم العيد 20 نقطة في الرّتبة الـ 14، ويحوز نصر حسين داي 18 نقطة في المركز الـ 15، ويتموقع سريع غليزان في الرّتبة الـ 17 وقبل الأخيرة بِمجموع 16 نقطة.

وإذا كان اتحاد العاصمة ونصر حسين داي وسريع غليزان قد لعبوا كلّ مقابلات البطولة الوطنية، وعددها 22 مباراة. فإن هلال شلغوم العيد تنقصه مواجهتان، نظير مقابلة واحدة لِاتحاد بسكرة مولودية وهران.

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