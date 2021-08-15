فوز وتعادل في مقابلتَين متأخّرتَين

لُعبت مساء الأحد آخر مقابلتَين من عمر الجولة الـ 35 لِبطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وتعادل فريق شبيبة القبائل بِنتيجة (1-1) مع المضيف أولمبي المدية، في حين فاز نجم مقرة بِميدانه (2-1) على وداد تلمسان.

وبات فريق شبيبة القبائل يجمع في رصيده 56 نقطة رفقة مولودية الجزائر، في المركز الـ 6. وتجمّد أولمبي المدية في الرّتبة الـ 10 بِمجموع 49 نقطة، ويحوز نجم مقرة 43 نقطة رفقة سريع غليزان، في المركز الـ 11. واحتفظ وداد تلمسان بِرصيد 39 نقطة رفقة جمعية الشلف، في المركز الـ 16.

وتنقص فريق شبيبة القبائل مباراة متأخّرة أمام المضيف شبيبة سكيكدة، تُلعب في الـ 28 من أوت الحالي.