فوز وتعادل لِفريقَي مؤخّرة الترتيب

أُقيمت مساء السبت مواجهتان، لِحساب الجولة الـ 22 من عمر بطولة القسم الوطني الأول لِكرة القدم.

واكتفت شبيبة القبائل بِنتيجة التعادل السلبي داخل القواعد مع اتحاد بسكرة، بينما استعاد نجم مقرة نغمة الفوز، وانتصر على الزائر اتحاد خنشلة بِثنائية نظيفة، علما أن النجم لم يفز في المقابلات الرسمية السبع الأخيرة له.

وطرد حكم الساحة الطيب يوسف بودربال لاعبين بِالبطاقة الحمراء: مدافع اتحاد بسكرة فاتح طالح في الدقيقة الـ 45، ومتوسط ميدان شبيبة القبائل أيمن بن داود في الدقيقة الـ 50.

وبقيت مواجهتان عن هذه الجولة لم يُضبط بعد موعدا تنظيمهما، وتأجّلتا إلى تاريخ لاحق، لِانشغال مولودية الجزائر وشباب قسنطينة واتحاد العاصمة بِرابطة أبطال إفريقيا وكأس “الكاف”.