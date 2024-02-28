فوز ودي جديد لسيدات “الخضر” أمام بوركينافاسو

اختتم المنتخب الوطني للسيدات تربصه التحضيري بفوز ثاني أمام بوركينافاسو بثلاثية نظيفة، في مباراة احتضنها ملعب نيلسون مانديلا ببراقي.

وتمكن منتخب السيدات، من افتتاح باب التهديف عن طريق لينا بوساحة في الدقيقة 12.

ووقعت دافر مارين الهدف الثاني في الدقيقة الـ 58، بعد تنفيذ مخالفة مباشرة ، قبل أن تضيف قيلاتي صوفيا الهدف الثالث في الدقيقة 64 عن طريق ضربة الجزاء ، تحصلت عليها دافر مارين.

وكان المنتخب الجزائري للسيدات قد فاز السبت الماضي، في الودية الأولى على منتخب بوركينافاسو بثنائية نظيفة.

ويدخل التربص التحضيري لسيدات “الخضر” في إطار التحضير للمشاركة في نهائيات أمم إفريقيا 2024 للسيدات.