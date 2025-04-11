فوز وفاق سطيف في الشلف

لُعبت مساء الجمعة مقابلتان، في إطار الجولة الـ 22 من عمر بطولة القسم الوطني الأول لِكرة القدم.

وحصد وفاق سطيف فوزا ثمينا (0-1) خارج القواعد أمام جمعية الشلف، فيما اكتفى نادي البارادو بِنتيجة التعادل السلبي مع ضيفه نجم مقرة.

وطرد حكمُ الساحة نبيل بوخالفة حارسَ مرمى وفاق سطيف طارق بوسدر في الدقيقة الـ 76، وزميله المدافع دريس شعبي في الوقت بدل الضّائع (د90+6).

وشهدت هذه الجولة تنظيم مقابلتَين مساء الخميس، فيما تُقام مواجهتان أُخريان هذا السبت. بينما تأجّل لقاءان آخران إلى تاريخ لاحق، بِسبب انشغال أندية مولودية الجزائر وشباب قسنطينة واتحاد العاصمة بِرابطة أبطال إفريقيا وكأس “الكاف”.

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