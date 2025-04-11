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رياضة

فوز وفاق سطيف في الشلف

الشروق الرياضي
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فوز وفاق سطيف في الشلف
ح.م
لقطة من مباراة وفاق سطيف ومضيّفه فريق جمعية الشلف.

لُعبت مساء الجمعة مقابلتان، في إطار الجولة الـ 22 من عمر بطولة القسم الوطني الأول لِكرة القدم.

وحصد وفاق سطيف فوزا ثمينا (0-1) خارج القواعد أمام جمعية الشلف، فيما اكتفى نادي البارادو بِنتيجة التعادل السلبي مع ضيفه نجم مقرة.

وطرد حكمُ الساحة نبيل بوخالفة حارسَ مرمى وفاق سطيف طارق بوسدر في الدقيقة الـ 76، وزميله المدافع دريس شعبي في الوقت بدل الضّائع (د90+6).

وشهدت هذه الجولة تنظيم مقابلتَين مساء الخميس، فيما تُقام مواجهتان أُخريان هذا السبت. بينما تأجّل لقاءان آخران إلى تاريخ لاحق، بِسبب انشغال أندية مولودية الجزائر وشباب قسنطينة واتحاد العاصمة بِرابطة أبطال إفريقيا وكأس “الكاف”.

وتشكّل جدول الترتيب على النّحو التالي (إضغط هنا).

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