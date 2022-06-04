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رياضة
الجزائر 2 - أوغندا 0

فوز يُرمّم معنويات “محاربي الصّحراء”

علي بهلولي
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فوز يُرمّم معنويات “محاربي الصّحراء”

عاد المنتخب الوطني الجزائري سهرة السبت إلى أجواء المنافسات الرّسمية، واستهلّ مشواره في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 بِطريقة مُوفّقة.

وفاز “الخضر” بِنتيجة (2-0) على الضيف منتخب أوغندا، لِحساب الجولة الأولى من تصفيات “كان” كوت ديفوار.

واحتضن ملعب “5 جويلية 1962” أطوار هذه المباراة، تحت إدارة ثلاثي من مصر يقوده حكم الساحة محمد عادل السيّد حسين.

وسجّل ثنائية الجزائر كلّ من: المدافع عيسى ماندي في الدقيقة الـ 28، ومتوسط الميدان الهجومي يوسف بلايلي في الدقيقة الـ 80.

ونجح حارس المرمى الجزائري مصطفى زغبة في الدقيقة الـ 33، مُتصدّيا لِركلة جزاء نفّذها صانع الألعاب الأوغندي فاروق ميا.

وحصد رجال الناخب الوطني جمال بلماضي انتصارا ثمينا، ولو في غياب الاستعراض الفني. أمام منافس أوغندي لم يُشكّل خطورة تُذكر، واعتمد على أسلوب لعب جدّ “مُحتشم”.

وسيكون لِهذا الفوز أثر في ترميم معنويات زملاء القائد إسلام سليماني، بعد الإخفاق في “كان” 2022 وتصفيات المونديال. وأيضا تحفيزهم في العودة إلى سكّة الانتصارات في قادم الاستحقاقات.

وعن الفوج السادس ذاته، تعادل منتخب النيجر بِهدف لِمثله مع الضيف التنزاني.

وتشكّل جدول الترتيب كالتالي:

1- الجزائر

2- تنزانيا

3- النيجر

4- أوغندا

وفي الجولة الثانية مساء الأربعاء المقبل، يلعب المنتخب الوطني الجزائري خارج القواعد مع تنزانيا. وتتبارى أوغندا بِميدانها مع فريق النيجر.

وبعد ستّ جولات، يتأهّل رائد ووصيف المجموعة لِنهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 بِكوت ديفوار.

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