فوز 9 مترشحين من وهران و6 من مجالس قضائية مختلفة

انتخابات الغرفة الجهوية لمحضري الغرب

أفضت عملية تجديد الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين لناحية الغرب، إلى صعود تسعة مترشحين يمثلون مجلس قضاء وهران من بين 13 مترشحا للانتخابات، إلى جانب ستة آخرين من مجالس قضائية مختلفة، على أن تجرى الأيام القادمة في أول اجتماع لأعضاء الغرفة الجهوية، انتخاب رئيسها وأعضاء مكتبه التنفيذي، وثمانية مندوبين من الغرفة الجهوية في الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين.

عملية الاقتراع والفرز، انتهت بتصدر قائمة الفائزين بلعباس محمد من محكمة قديل بوهران بـ196صوت مرفوقا بزميله من نفس المحكمة بوحجر صلاح الدين الذي حل في المرتبة الرابعة بـ188 صوت، قبل كل من رئيس الغرفة الجهوية السابق بن هواري مختار من محكمة تيارت في المرتبة الثالثة بـ 190صوت، ورئيس اللجنة العلمية السابق حضري عبد العزيز في المرتبة الثانية بـ195صوت.

كما أسفرت عن ستة محضرين قضائيين من محكمة وهران وهم مبرك بشير في المرتبة الخامسة بـ187صوت، خليفة عبد الله في المرتبة السادسة بـ183صوت متساويا مع الوجه النسوي الوحيد دريوش فاطمة، يليهما كل من وهراني قادري جمال في المرتبة التاسعة بـ 178صوت، بطاهر معمر في المرتبة العاشرة بـ176صوت، مزاري مصطفى في المرتبة الثالثة عشرة بـ 148 صوت، وحل قبلهم زميلهم من نفس المجلس طاجين سليمان من محكمة ارزيو في المرتبة الثامنة بـ 176صوت.

أما المقاعد الأربعة المتبقية للغرفة الجهوية لمحضري الغرب، فتوزعت ما بين أربعة مجالس قضائية وهي تلمسان الممثلة بماحي رضا متبوعا بعضو الغرفة السابقة زروقي الطيب من سعيدة، وفي المرتبتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة حل كل من عضو الغرفة الجهوية في العهدة ما قبل الأخيرة حراث عبد القادر من غليزان بـ142صوت، بلوحي عبد القادر من سيدي بلعباس بـ140 .

انتخابات تجديد الغرفة الجهوية لمحضري الغرب للعهدة الجديدة 2021 -2024 المؤجلة بسبب كورونا، شهدت مشاركة 36 مترشحا عن 11 مجلسا قضائيا من أصل 14 مجلسا تابعين لغرفة الغرب.

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