-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
انتخابات الغرفة الجهوية لمحضري الغرب

فوز 9 مترشحين من وهران و6 من مجالس قضائية مختلفة

الشروق
  • 134
  • 0
فوز 9 مترشحين من وهران و6 من مجالس قضائية مختلفة
أرشيف

أفضت عملية تجديد الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين لناحية الغرب، إلى صعود تسعة مترشحين يمثلون مجلس قضاء وهران من بين 13 مترشحا للانتخابات، إلى جانب ستة آخرين من مجالس قضائية مختلفة، على أن تجرى الأيام القادمة في أول اجتماع لأعضاء الغرفة الجهوية، انتخاب رئيسها وأعضاء مكتبه التنفيذي، وثمانية مندوبين من الغرفة الجهوية في الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين.

عملية الاقتراع والفرز، انتهت بتصدر قائمة الفائزين بلعباس محمد من محكمة قديل بوهران بـ196صوت مرفوقا بزميله من نفس المحكمة بوحجر صلاح الدين الذي حل في المرتبة الرابعة بـ188 صوت، قبل كل من رئيس الغرفة الجهوية السابق بن هواري مختار من محكمة تيارت في المرتبة الثالثة بـ 190صوت، ورئيس اللجنة العلمية السابق حضري عبد العزيز في المرتبة الثانية بـ195صوت.

كما أسفرت عن ستة محضرين قضائيين من محكمة وهران وهم مبرك بشير في المرتبة الخامسة بـ187صوت، خليفة عبد الله في المرتبة السادسة بـ183صوت متساويا مع الوجه النسوي الوحيد دريوش فاطمة، يليهما كل من وهراني قادري جمال في المرتبة التاسعة بـ 178صوت، بطاهر معمر في المرتبة العاشرة بـ176صوت، مزاري مصطفى في المرتبة الثالثة عشرة بـ 148 صوت، وحل قبلهم زميلهم من نفس المجلس طاجين سليمان من محكمة ارزيو في المرتبة الثامنة بـ 176صوت.

أما المقاعد الأربعة المتبقية للغرفة الجهوية لمحضري الغرب، فتوزعت ما بين أربعة مجالس قضائية وهي تلمسان الممثلة بماحي رضا متبوعا بعضو الغرفة السابقة زروقي الطيب من سعيدة، وفي المرتبتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة حل كل من عضو الغرفة الجهوية في العهدة ما قبل الأخيرة حراث عبد القادر من غليزان بـ142صوت، بلوحي عبد القادر من سيدي بلعباس بـ140 .

انتخابات تجديد الغرفة الجهوية لمحضري الغرب للعهدة الجديدة 2021 -2024 المؤجلة بسبب كورونا، شهدت مشاركة 36 مترشحا عن 11 مجلسا قضائيا من أصل 14 مجلسا تابعين لغرفة الغرب.
ق و

مقالات ذات صلة
“سلطات الولاية تجاهلت مطالب تأمين المنشآت التربوية”

“سلطات الولاية تجاهلت مطالب تأمين المنشآت التربوية”

هذا برنامج الرحلات الدولية

هذا برنامج الرحلات الدولية

سيدي بلعباس: توقيف 22 مغربيا زوروا شهادة الجنسية الجزائرية

سيدي بلعباس: توقيف 22 مغربيا زوروا شهادة الجنسية الجزائرية

زرواطي: تجديد البرلمان من مخارج الأزمة السياسية

زرواطي: تجديد البرلمان من مخارج الأزمة السياسية

بن عبد السلام: التشريعيات هي السبيل لبناء مؤسسات قوية

بن عبد السلام: التشريعيات هي السبيل لبناء مؤسسات قوية

أسئلة البكالوريا من المقرر الدراسي.. وحذار من الغش

أسئلة البكالوريا من المقرر الدراسي.. وحذار من الغش

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد