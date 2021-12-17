فوضى بالمدارس بسبب كشوف نقاط التلاميذ

أساتذة مستاءون وأولياء على الأعصاب

تشهد عديد المؤسسات التربوية الموزعة وطنيا، فوضى بسبب كشوف نقاط التلاميذ الخاصة باختبارات الفصل الدراسي الأول، إذ أدت الإشاعة إلى إجهاض اليوم الدراسي البيداغوجي الذي كان يبرمج عادة عقب انقضاء أي فصل دراسي بين أولياء التلاميذ والأساتذة، في حين رفض أساتذة آخرون استقبال الأولياء بسبب كورونا.

أفادت مصادر “الشروق”، أن هناك أساتذة من فئة غير المقاطعين وغير المضربين، رفضوا استقبال أولياء التلاميذ، بسبب كورونا لكي لا يكونوا سببا في انتشار الوباء، خاصة في ظل وجود غياب كلي للبروتوكول الصحي الوقائي، في وقت تشهد الجزائر بداية الموجة الرابعة من الجائحة، في حين برروا رفضهم قرار تقريب عطلة الشتاء بأسبوع وتمديدها بـ21 يوما في نفس الوقت، بسبب تدهور الأزمة الصحية ببلادنا وظهور متحور جديد للفيروس القاتل “أو ميكرون”، خاصة وأن الوصاية لم تصدر أي تعليمة تكميلية لتوضيح الأمور، خاصة في مثل هذه الظروف الصحية الاستثنائية.

وأضافت المصادر، بأن بعض المؤسسات التعليمية تحولت الخميس إلى “حلبة ملاكمة” بين بعض الأساتذة وأولياء التلاميذ، بسبب الإشاعات التي تم الترويج لها من قبل بعض رؤساء المؤسسات التربوية مفادها أن الأساتذة وبسبب قرار المقاطعة الإدارية يمتنعون عن تسليم العلامات للمعنيين، واعتبرت أن الإشاعة أجهضت اليوم البيداغوجي الذي تبرمجه المؤسسات التربوية بعد انقضاء كل فصل دراسي، لتمكين الأولياء من التعرف على نتائج أبنائهم عن قرب.

وقالت المصادر أن نسبة مقاطعة الأعمال الإدارية ببعض ثانويات العاصمة بلغت 100 بالمائة، وفي الموضوع، أوضح مسعود بوديبة الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة “الكناباست”، لـ”الشروق”، بأن الأساتذة صححوا أوراق إجابات الاختبارات بصفة جماعية مع التلاميذ ومكنوهم من علاماتهم ونتائجهم بصفة عادية، في إطار المحافظة على حقوق المتعلمين، فيما شدد على أن المقاطعة تخص فقط صب النقاط في النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية للوزارة وهو إجراء إداري تقني.

وأضاف، محدثنا بأن لقاء الأساتذة بالأولياء يدخل في إطار التعرف عن قرب على مستوى أبنائهم التعليمي، ولتمكين الأولياء أيضا من السؤال عن نقاط ضعف وقوة أبنائهم، وليس بالضرورة لتسليم الكشوف.