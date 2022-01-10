فوضى بسبب الدفتر المدرسي وكشوف النقاط الرقمية

مديرون تخلوا عن هذه الوثائق دون سابق إنذار

أمرت مديريات التربية للولايات رؤساء المدارس الابتدائية بمواصلة العمل “بالدفتر المدرسي” للتلميذ وكشف النقاط المستخرج من الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية، على اعتبار أنهما وثيقتان رسميتان لا يمكن إلغاؤهما حاليا، لأجل وضع حد للفوضى بالمدارس والتنبيه إلى أهمية الالتزام التام بقوانين الجمهورية.

وبعثت مصالح التمدرس والامتحانات بمديريات التربية للولايات تعليمة مؤرخة في الـ5 جانفي الجاري، بناء على مراسلة مدير التعليم الابتدائي لوزارة التربية الوطنية، رقم 02 المؤرخة في الـ4 من نفس الشهر، تحث من خلالها مديري مؤسسات التعليم الابتدائي ومفتشي إدارة المدارس الابتدائية ومفتشي التعليم الابتدائي للبيداغوجيا، على ضرورة مواصلة العمل بالدفتر المدرسي للتلميذ في مرحلة التعليم الابتدائي وكشف النقاط المستخرج من الأرضية الرقمية للوزارة، على اعتبار أنهما وثيقتان رسميتان ولا يمكن إلغاؤهما حاليا ويجب اعتمادهما في هذه المرحلة التعليمية.

ودعت مصالح مديريات التربية للولايات المختصة مديري المدارس الابتدائية إلى أهمية القيام بصب النقاط أولا على الأرضية الرقمية للوزارة ثم نقلها في الدفتر المدرسي، بما في ذلك المعدل الفصلي والسنوي، وذلك لوضع حد للفوضى بالمؤسسات التربوية، جراء توقف العديد منها دون سابق إنذار، رغم أنها تبقى بمثابة همزة وصل بين الأساتذة وأولياء الأمور الذين يرغبون يوميا في الاطلاع على مستوى أبنائهم، لأنها تشرح بدقة عبر ملاحظات دقيقة ومقتضبة وضعية وسلوك المتمدرسين في القسم التربوي، وتأتي مرفوقة بالعلامات المحصل عليها في جميع المواد التعليمية.

وفي سياق منفصل، دخلت مديريات التربية للولايات في سباق ضد الزمن، لأجل إنجاح الحملة الثالثة للتطعيم التي انطلقت في الـ2 جانفي الجاري على مدار 15 يوما، من خلال الرفع في وتيرة التلقيح وسط مستخدمي القطاع ببلوغ نسبة 60 بالمائة قبل الـ13 من نفس الشهر، على اعتبار أن العملية قد شهدت عزوفا وإقبالا محتشما من قبل الموظفين والأساتذة، رغم الحملات التحسيسية التي أشرف عليها مديرو التربية شخصيا ومفتشو التربية الوطنية ومستشارو التوجيه المدرسي والمهني، ورغم تسجيل زيادة في عدد الإصابات المؤكدة يوميا.