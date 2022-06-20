فوضى عارمة في الاختبارات الاستدراكية للتلاميذ!

استدعاء ناجحين وآخرين لم يحصلوا على المعدل

قاطع أساتذة عبر الوطن الاختبارات الاستدراكية التي انطلقت رسميا، الأحد، لفائدة التلاميذ الذين تحصلوا على معدلات قريبة من 10 على 20، بسبب فوضى انتقاء المعنيين بالعملية، والتي مست متمدرسين ليس لهم الحق في الاستدراك وآخرين تفاجأوا بوجودهم ضمن القائمة برغم أنهم حائزون لمعدلات النجاح، الأمر الذي دفع بالمفتشين إلى رفع تقارير مستعجلة للمفتشية العامة للتربية الوطنية للفت الانتباه.

أفادت مصادر “الشروق” أن المدارس الابتدائية والثانويات عبر الوطن، قد شرعت، الأحد، في برمجة الاختبارات الاستدراكية التي تمتد على مدار يومين، لإنقاذ التلاميذ الذين تحصلوا على معدل سنوي يتراوح بين 4.50 و4.99 من 10 في الابتدائي ويتم امتحانهم في المواد التي لم يتحصلوا فيها على المعدل، وكذا تلاميذ الطور الثانوي الذين تحصلوا على معدل سنوي يتراوح بين 9 و9.99 من 20، على أن يتم امتحانهم في مادتين على الأكثر من بين المواد المميزة التي لم يتحصلوا فيهما على المعدل، غير أن الاختبارات قد عرفت تعثرا في الميدان جراء مقاطعة أساتذة لها، بسبب الفوضى في إنجاز قوائم التلاميذ المعنيين بالعملية، خاصة بالطور الثانوي.

وأكدت ذات المصادر بأن الأمور تعقدت أكثر، بعد ما تفاجأ تلاميذ بوجود أسمائهم ضمن القوائم، برغم أنه ليس لديهم الحق في الاستدراك خاصة بالنسبة للذين تحصلوا على معدل 8 من 20، في حين تم تسجيل أسماء تلاميذ للاستدراك في مادتين معينتين إلا أنهم وجدوا أنفسهم ملزمين بالاستدراك في مادتين أخريين رغم أن نتائجهم فيهما جيدة، بالمقابل تم استدعاء تلاميذ لاجتياز الاختبارات في مواد تحصلوا فيها على معدل يساوي أو يفوق 11 من 20.

وأرجعت مصادرنا سبب حدوث فضوى الاختبارات الاستدراكية إلى أخطاء في النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية، أين حدث خلط في المعلومات والبيانات الخاصة بالتلاميذ، وهو الأمر الذي دفع بمديري الابتدائيات والثانويات إلى التدخل العاجل لاستدراك الوضع واستدراك الهفوة لاحتواء احتجاجات الأساتذة الذين قاطعوا العملية.

وسيتم برمجة الاختبارات الاستدراكية لفائدة تلاميذ مرحلة التعليم المتوسط، يومي 27 و28 جوان الجاري، لأجل إعطائهم فرصة ثانية وأخيرة، لتحسين مستواهم الدراسي، ومن ثمة ضمان الانتقال إلى الأقسام العليا وإنقاذهم من الإعادة والطرد إلى الشارع، إذ سيتم اختبارهم فقط في المواد التي سجلوا فيها علامات ضعيفة، أقل من 9 من 20.