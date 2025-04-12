فوضى في البرمجة وصوت هامس برفع أندية البطولة إلى 18

كشفت رابطة الكرة المحترفة، السبت، عن جدول مقابلات الجولتَين الـ 23 والـ 24، وأيضا المواجهات المتأخرة للبطولة الوطنية.

وكما جرت عليه العادة، تصطدم الرابطة بِاقتراب موعد الصيف وضيق الحيّز الزمني وكثرة المقابلات. حيث ستجد أمامها تحدّي تنظيم الجولات الست الأخيرة من عمر المنافسة في شهر ماي المقبل، فضلا عن إقامة أربعة لقاءات متأخرة. هذا دون احتساب احتمال بلوغ شباب قسنطينة لِنهائي كأس “الكاف”، وخوض المنتخب الوطني المحلي لِمقابلتين أمام نظيره الغامبي، بِرسم الدور الأخير لِتصفيات “شان” 2025، وموعد نهائي كأس الجمهورية.

وأمام هذه الفوضى في البرمجة التي تحوّلت مع مرور الوقت إلى داء عضال ينخر جسد رابطة الكرة المحترفة، يُسمع أشبه بِصوت هامس من مبنى هيئة الرئيس محمد الأمين مسلوق، سُرّب لـ “القنوات غير الرسمية” جسّا للنّبض، فحواه رفع عدد أندية القسم الأول إلى 18 فريقا انطلاقا من الموسم الجديد 2025-2026، إرضاء لِنزوات بعض رؤساء الأندية. ما يعني بالضرورة بطولة بـ 34 جولة.. ونفس ممارسات الرابطة في السنوات القليلة الماضية عادت متنكّرة في ثوب جديد!