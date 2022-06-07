فوق الـ50.. درجات حرارة قياسية في بلد عربي

لليوم الثاني على التوالي، تسجّل الكويت درجات حرارة قياسية على مستوى العالم، حسب ما رصده موقع متخصّص.

ووفق قائمة “EldoradoWeather” اليومية لأعلى درجات الحرارة المسجّلة عبر مدن المعمورة. فقد تجاوزت درجات الحرارة في الكويت عتبة الـ50 درجة مئوية مرة أخرى.

ففي مدينة الجهراء، وصلت درجة الحرارة صباح الثلاثاء إلى 52.1 درجة مئوية، وهي الأعلى فوق الأرض، في خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وإلى جانب درجات الحرارة القياسية في مدن الكويت، سجّلت الدمام السعودية أيضا 49 درجة مئوية، ومثلها منطقة الأحواز في إيران.

مدينة عربية تسجّل أعلى درجة حرارة فوق الأرض

وفي 6 جوان 2022، تجاوزت درجة الحرارة عتبة 51 درجة مئوية في مدينة الجهراء الكويتية. وهي أعلى درجة حرارة فوق الأرض، حسب ما رصده موقع متخصّص.

وتبيّن قائمة أعلى درجات الحرارة المسجّلة عبر مدن العالم، في خلال الساعات الـ24 الأخيرة، التي ينشرها موقع “EldoradoWeather”، تسجيل 51.2 درجة مئوية في الجهراء.

واحتلّت مدن الكويت معظم المراتب الأولى في القائمة، بدرجات حرارة تتراوح بين 48.2 و50 درجة مئوية.