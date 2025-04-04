فوكس نيوز: الحوثي أسقط 13 طائرة مسيرة أمريكية منذ بدء الحرب

بتكلفة مالية تجاوزت 3 مليار دولار

كشفت شبكة فوكس نيوز الأمريكية، عن تمكن جماعة الحوثي اليمنية، من تكبيد الجيش الأمريكي خسائر مالية عسكرية كبيرة تجاوزت 03 مليار دولار.

وحسب مصادر للقناة، فقد تمكن الحوثي من اسقاط 13 طائرة مسيرة عسكرية أمريكية من نوع “أم كيو 09” والتي تبلغ قيمتها نحو 30 مليون دولار، منذ بدء الحرب الصهيونية على قطاع غزة.

وكانت جماعة الحوثي أعلنت أنها أسقطت مساء الأربعاء مسيّرة أميركية من هذا الطراز أثناء قيامها بما سمتها مهام عدائية في أجواء محافظة الحُديدة غربي اليمن.

وقالت الجماعة إنها المسيرة الثانية من نوعها التي يتم إسقاطها في أجواء اليمن خلال 72 ساعة.