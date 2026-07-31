فولاذ جزائري لصناعة السيارات ابتداء من سبتمبر

"توسيالي" تدخل مرحلة جديدة لرفع نسبة الإدماج المحلي

خطت “توسيالي الجزائر” خطوة جديدة نحو دعم صناعة السيارات المحلية، بعد نجاحها في إنتاج أول لفافة من الفولاذ المخلل والمزيت بمجمع الدرفلة على البارد، وهو المنتج الذي يعد المادة الأساسية لتصنيع صفائح الفولاذ المستخدمة في هياكل السيارات والأجهزة الكهرومنزلية وعدد من الصناعات المتطورة.

ويمثل هذا الإنجاز، حسب بيان لـ”توسيالي”، تلقت “الشروق” نسخة منه، أولى ثمار المرحلة الرابعة من استثمارات المجمع، حيث تم بتاريخ 28 جويلية 2026 ، إنتاج أول لفافة على خط التخليل والدرفلة الترادفية على البارد، تمهيدا للدخول في الإنتاج الكامل لمختلف خطوط المجمع خلال شهر سبتمبر المقبل.

ويقع مجمع الدرفلة على البارد على مساحة إجمالية تقدر بـ500 ألف متر مربع، منها 220 ألف متر مربع مغطاة، فيما تبلغ طاقته الإنتاجية 1.8 مليون طن سنويا، ما يجعله من أكبر المشاريع الصناعية في قطاع الحديد والصلب بالجزائر.

وسيمكن هذا المشروع من توفير أنواع متطورة من الفولاذ كانت تعتمد الجزائر على استيرادها، خاصة تلك الموجهة لصناعة السيارات، على غرار الفولاذ المدرفل على البارد، والفولاذ المجلفن، والفولاذ المطلي مسبقا، إضافة إلى الفولاذ الملدن، وهي منتجات تدخل في تصنيع هياكل السيارات وقطعها المعدنية، فضلا عن الأجهزة الكهرومنزلية وقطاعات البناء والطاقة.

ويأتي هذا التطور في وقت تراهن فيه السلطات العمومية على رفع نسبة الإدماج المحلي في صناعة السيارات، حيث سيتيح إنتاج هذه الصفائح محليا توفير المادة الأولية للمصنعين والمناولين، وتقليص فاتورة الاستيراد، مع فتح آفاق جديدة لتطوير شبكة المناولة الوطنية الخاصة بمكونات المركبات.

وأكدت “توسيالي” أن الأولوية ستكون لتلبية احتياجات السوق الجزائرية، قبل التوجه إلى تصدير منتجاتها نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما يعزز صادرات الجزائر من المنتجات الصناعية ذات القيمة المضافة.

ومع استكمال مختلف المشاريع الاستثمارية، سترتفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية لـ”توسيالي الجزائر” إلى 9.5 ملايين طن سنويا من المنتجات المسطحة والطويلة، ما سيجعلها مجمعا صناعيا متكاملا قادرا على إنتاج مختلف أصناف الحديد والصلب في موقع واحد، ويعزز مكانة الجزائر كمورد إقليمي للفولاذ عالي الجودة، خاصة الموجه لصناعة السيارات والصناعات التحويلية.