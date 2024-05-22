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رياضة

فولسبورغ الألماني يقدّم عرضا للتعاقد مع عمورة

ق. ر
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فولسبورغ الألماني يقدّم عرضا للتعاقد مع عمورة

كشف موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، الأربعاء، بأن نادي فولسبورغ الألماني تقدّم  بعرض رسمي لإدارة نادي يونيون سانت جيلواز البلجيكي، من أجل التعاقد مع لاعبه الجزائري، محمد أمين عمورة.

وحسب ذات المصدر، فإن النادي البلجيكي سيرفض العرض الأول المقدّم من طرف النادي الألماني للتعاقد مع الدولي الجزائري، الذي لم يرق لطموحات النادي الذي لن يفرط في هدّافه بسهولة، وهو يطمح في بيعه بمبلغ لا يقل عن 20 مليون يورو.

ويبقى صاحب الـ22 هدفا هذا الموسم مع سانت جيلواز محل اهتمام الكثير من الأندية الأوروبية، من بينها بوريسيا دورتموند وفرانكفورت من ألمانيا، ليون ومرسيليا من فرنسا، والفرهامبتون وبرايتون الإنجليزيين وميلان الإيطالي.

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