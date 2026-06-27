“فولكسفاجن” تدرس إلغاء 100 ألف وظيفة وإغلاق 4 مصانع في ألمانيا

تدرس شركة فولكسفاجن الألمانية لصناعة السيارات إلغاء ما يصل إلى 100 ألف وظيفة وإغلاق أربعة مصانع في ألمانيا، في إطار خطة إعادة هيكلة قد تُعد الأكبر في تاريخ صناعة السيارات، بحسب ما أفاد به مصدران مطلعان.

وقال المصدران، وفقًا لما أفادت به وكالة رويترز، إن أعضاء مجلس الإشراف في الشركة أُبلغوا بهذه الخطط، على أن تُناقش خلال اجتماع مقرر عقده في التاسع من جويلية المقبل.

وتأتي هذه الخطوة في ظل ضغوط متزايدة تواجهها فولكسفاجن، تشمل المنافسة المتصاعدة من شركات صناعة السيارات الصينية، والرسوم الجمركية المرتفعة على واردات السيارات إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى تراجع الطلب في السوق الأوروبية، وهي عوامل قالت الشركة إنها تجعل نموذج أعمالها الحالي غير قابل للاستمرار.

وبحسب المصدرين، فإن الخطة تشمل إغلاق مصانع في هانوفر وتسفيكاو وإمدن، إضافة إلى موقع تابع لعلامة “أودي” في نيكارسولم، وهو ما قد يعرض أكثر من 45 ألف وظيفة للخطر. ويضاف ذلك إلى نحو 50 ألف وظيفة تعتزم الشركة إلغاءها بالفعل ضمن خططها الحالية.

وفي حال تنفيذ الخطة بالكامل، فإن تسريح 100 ألف موظف وإغلاق أربعة مصانع سيشكل أكبر عملية إعادة هيكلة في تاريخ صناعة السيارات، مقارنة بالإجراءات التي اتخذتها شركة جنرال موتورز قبل وأثناء إعلان إفلاسها عام 2009، وكذلك في أوائل تسعينيات القرن الماضي عندما ألغت ما يصل إلى 74 ألف وظيفة خلال أربع سنوات وأغلقت أو أوقفت تشغيل 21 مصنعاً.