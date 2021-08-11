“فولكسفاغن” الألمانية تقطع علاقتها بـ”سوفاك”

تبحث عن وكيل بديل لضمان خدمات ما بعد البيع بالجزائر

انسحبت مجموعة “فولكسفاغن” الألمانية رسميا من السوق الجزائرية وأعلنت بشكل نهائي قطع أي علاقة بشركة “سوفاك ” الجزائر، وذلك بعد أن كانت قد مهدت لهذه الخطوة السنة الماضية بوقف تعاملاتها معها بصفة مؤقتة، وبموجب هذا الانسحاب لم تعد تضمن خدمات الصيانة ما بعد البيع للوكلاء والزبائن.

وحسب بيان صادر عن مجموعة “سوفاك الجزائر”،فورشاتها لم تعد تمثل الشركة المصنعة “فولكسفاغن” بعد فشل المفاوضات بين الطرفين. وحسب البيان فقد تلقت سوفاك مراسلة من فولكسفاغن تخطرها بقرارها المتمثل، في قطع كل علاقات تجارية كانت تربطها مع شركتي “سوفاك” الجزائر و”سوفاك” للإنتاج .

وأضاف المصدر أن المجموعة الألمانية فولكسفاغن، قالت إنها بصدد إيجاد وكيل بديل لضمان خدمات ما بعد البيع لضمان خدمة زبائنها في الجزائر، ولاسيما الزبائن الذين ما زالوا يستفيدون من ضمان الشركة المصنعة.

وأشار البيان، أن القرار يعني المركبات التي هي في الضمان إلى نهاية جانفي 2021 وتقدر بـ97390 مركبة و54693 ضمن أجندة عام 2022، وأشار أصحاب البيان أن ورشات “سوفاك” الجزائر وشبكتها الوطنية بأكملها لم تعد قادرة على تقديم خدمة الضمان للزبائن ما بعد البيع، مؤكدة أن ما تقدم من مضمون البيان فورشات عملها تظل مفتوحة لجميع الخدمات الأخرى لصالح زبائنها خارج الضمان وبدون تمثيل العلامات التجارية لمجموعة فولكسفاغن.

ك.ل