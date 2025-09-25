“فيات الجزائر”: إنتاج يفوق 50 ألف سيارة مع خطط للتوسع إلى 90 ألفًا
أعلنت شركة “فيات الجزائر” أن مصنعها بطفراوي في ولاية وهران تجاوز عتبة 50 ألف مركبة منتجة منذ بدء نشاطه أواخر 2023، مؤكدة أن هذا الرقم يعكس وتيرة تصاعدية في قدرات الموقع الصناعي الذي دُشّن في ديسمبر من العام نفسه.
وأوضحت الشركة في بيان لها أن المصنع أنتج 17 ألف سيارة خلال 2024، ويخطط للوصول إلى 60 ألف وحدة في 2025 و90 ألف مركبة في 2026، ما يعزز مكانة موقع طفراوي كمركز صناعي إقليمي تابع لمجموعة “ستيلانتيس” ويؤكد التزامها طويل المدى بتطوير صناعة السيارات في الجزائر.
وأضاف البيان أن هذه النتائج تحققت بفضل جهود 1.784 من الكفاءات الجزائرية التي استفادت من أكثر من 432 ألف ساعة تكوين، جرى تنظيم جزء كبير منها بالتعاون مع المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببلقايد.
كما يحتضن المصنع متربصين من ستة مراكز تكوين أخرى في منطقة وهران، حيث يخضعون بانتظام لتدريبات تطبيقية في مختلف التخصصات المرتبطة بصناعة السيارات.
وتُعد علامة فيات (FIAT) واحدة من أبرز شركات صناعة السيارات الإيطالية، تأسست عام 1899 في مدينة تورينو على يد جيوفاني أنييلي وعدد من المستثمرين.
اشتهرت بإنتاج السيارات الصغيرة والاقتصادية التي تجمع بين التصميم الإيطالي المبتكر والأداء العملي، وكانت من أوائل الشركات التي أدخلت تقنيات متقدمة مثل نظام التيربو ديزل سنة 1986 والدفع الأمامي في طراز 128.
وتضم المجموعة علامات بارزة مثل ألفا روميو ومازيراتي ولانسيا، كما تمتلك حصصًا في شركات عالمية أبرزها “كرايسلر”.
ويركز نشاط فيات على الأسواق الأوروبية وأمريكا اللاتينية إلى جانب حضورها في بعض أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (الجزائر).
وتنافس الشركة كبرى المجموعات العالمية على غرار فولكسفاغن وبيجو، مع استمرارها في تقديم طرازات تجمع بين الأناقة الإيطالية والاقتصادية.