“فيات الجزائر” تتبرأ من استخدام علامتها دون ترخيص

لاسيما الإشعارات والعروض الموجّهة إلى الجمهور

تبرأت شركة “فيات الجزائر” من الأفعال المتعلقة بالعلامة التي تجريها أطراف غير مرخصة، وشدّدت على أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات قانونية في حال عدم الامتثال.

وجاء في بيان لـ”فيات الجزائر”، تلقت “الشروق” نسخة منه، أنها شركة ذات أسهم، وتعتبر الممثل الوحيد للعلامة التجارية “فيات” في الجزائر وهي المخولة الوحيدة لتمثيل العلامة التجارية لاسيما الإشعارات والعروض التي يتم توجيهها إلى الجمهور، أو القيام بأي حدث من أي نوع كان.

وأضافت الشركة، أن استخدام أصول العلامة التجارية يخضع لطلب إذن صريح من “فيات” عن طريق تصريح يقدّم من طرف شركة “فيات الجزائر ش.ذ.أ”، وهذا عند استخدام اسم وشعار (لوغو) العلامة التجارية، أو ذكر العلامة التجارية “فيات” على جميع أنواع الوسائط السمعية والبصرية أو الرقمية أو غيرها، أو الإشعار بأسماء المركبات التي يتم تسويقها من قبل شركة “فيات الجزائر”، أو عرض شعارات أو صور ظلية أو رسومات أو صور للمركبات التي يتم تسويقها من قبل الشركة، أو عرض ونشر مقاطع فيديو أو صور للمركبات لأغراض إعلانية أو ترويجية، أو وضع مركبة في إطار منافسة، سحب، مسابقة أو غيرها دون تصريح من العلامة التجارية “فيات”.

وشدّد المصدر على أن “فيات الجزائر” تتبرأ من الأفعال المتعلقة بالعلامة التي تجريها أطراف غير مرخصة، وتصر على ضرورة الالتزام الصارم بحقوق العلامة التجارية “فيات” في الجزائر، كما تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات قانونية في حال عدم الامتثال لهذه التوجيهات.