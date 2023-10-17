“فيات الجزائر” تطلب خدمات ناقلي المركبات لتقليص آجال تسليم السيارات

تزامنا مع رفع وتيرة الاستيراد وقرب دخول مصنع وهران مرحلة الإنتاج

طلب وكيل السيارات “فيات الجزائر” خدمات ناقلي المركبات عبر الطرقات، بهدف تسريع عمليات التسليم للزبائن تزامنا مع ارتفاع وتيرة الاستيراد التي ستصل 20 ألف مركبة جديدة في أكتوبر الجاري ونوفمبر المقبل، وقرب دخول مصنع وهران مرحلة الإنتاج.

وفي هذا السياق، أعلنت فيات الجزائر أنه من أجل تلبية احتياجاتها اللوجستية المتزايدة، فإن الشركة تدعو جميع مقدمي (مزودي) خدمات النقل بالمركبات عبر الشاحنات أو الشاحنات ذات مقطورة العاملة عبر التراب الوطني إلى تقديم عروض خدماتهم عبر بريد الكتروني خصص للغرض.

وأوضح مصدر على صلة بالملف، أن الإجراء يأتي بالنظر لارتفاع وتيرة الاستيراد وانتقالها من بضعة آلاف قبل كل شهر، إلى عشرات الآلاف حاليا، حيث من المنتظر أن يستورد وكيل العلامة الايطالية 40 ألف سيارة جديدة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، وهو ما أشارت إليه “الشروق” في عدد سابق.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الإجراء يهدف بالأساس إلى تسريع وتيرة تسليم السيارات للموزعين المعتمدين عبر مختلف ولايات الوطن انطلاقا من ميناءي جن جن بجيجل ومستغانم، وما يترتب عنها من تقليص في آجال تسليم المركبة للزبائن إلى أقصر فترة ممكنة، خصوصا مع اعتماد الوكيل لنظام توزيع يقوم على أساس إتباع التسلسل الزمني لتسجيل الطلبيات.

ووفق مصادر بميناء جن جن بجيجل، فإن نحو 1600 سيارة لشركة فيات تتواجد حاليا بالحظيرة ويجري يوميا نقل المئات منها عبر شاحنات نقل المركبات.

كما أن طلب المزيد من مقدمي خدمات نقل المركبات بالشاحنات يأتي قبل نحو شهر ونصف فقط من بداية الإنتاج بمصنع طفراوي بولاية وهران، وجاء كتمهيد لما تتطلبه العملية من عمليات نقل لمختلف الولايات.