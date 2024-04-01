فيات الجزائر تطلق النسخة الجديدة من “دوبلو” النفعية

متاحة للطلبات بسعر 315 مليون سنتيم

أطلقت فيات الجزائر رسميا النسخة الجديدة من السيارة النفعية “دوبلو” التي تتميز بمساحة واسعة ومزودة بخصائص الحداثة، بمحرك ديزل سعته 1.6 لتر “أش.دي.إي”، بسعر 314 مليون و900 ألف سنتيم، وذلك بعد أن تربع هذا الطراز على عرش مبيعات المركبات الجديدة بالجزائر في 2023.

وأفاد بيان لـ”فيات الجزائر”، تلقت الشروق نسخة منه، أن النسخة الجديدة من سيارة دوبلو النفعية، متاحة للطلب ابتداء من الاثنين 1 أفريل 2024 عبر كامل شبكة فيات، أو عبر موقع الشراء عبر الإنترنت (أطلق قبل عدة أسابيع)، ومتوفر بلونين أبيض (جيلاتو) ورمادي (مايسترو).

ولفت المصدر إلى أن دوبلو الجديدة تم تجهيزها بـHDi سعة 1.6 لتر وعلبة تغيير السرعة من 5 روابط، قادر على توليد 92 حصانًا، بسعر 3 مليون و149 ألف دينار (314 مليون و900 ألف سنتيم)، موضحا أن السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة وضريبة المركبات الجديدة بدون طلاء معدني.

وتتوفر النسخة الجديدة من دوبلو على تقنيات اتصال جديدة ووسائط متعددة، منها شاشة تعمل باللمس ذات مقاس 10 بوصات، مما يعمل على تحسين تجربة القيادة بفضل الدمج مع الكاميرا الخلفية، فضلا عن “راديو يوكونيكت” الجديد الذي يعمل باللمس بمقاس 10 بوصات ويدعم كلا من “أبل كاربلاي” و”أندوييد أوتو”.

وتم تدعيم دوبلو الجديد بجهاز التصحيح ومساعدة السائق ونظام منع الانزلاق وهو مجهز أيضاً بجهاز كشف التعب ووسائد هوائية أمامية وخلفية، أما فيما يتعلق بالتصميم، فإن هذه النسخة مجهزة بتصميم جديد في الأمام مع مصابيح جديدة لإعطاء هوية بصرية أكثر قوة، كما يتميز بشعار جديد في الخلف.

وتم تجديد التصاميم الداخلية بشكل جديد لعجلة القيادة مع إضافة شعار فيات الجديد وكذلك لوحة عدادات جديدة، كما تم تركيب أقمشة جديدة للمقاعد، كما تم تكييف المساحة الداخلية للدوبلو الجديد بالكامل لتناسب الاحتياجات، حيث تقدم تكوينات مختلفة للجلوس والتخزين وذلك بفضل “ماجيك كارغو”.

وكما هو معلوم، فإن هذا الطراز سيتم إنتاجه بوحدة فيات الجزائر بطفراوي بولاية وهران، إضافة إلى فيات 500 الهجينة، على أن يتم توسيع التشكيلة إلى طرازات أخرى في مرحلة ثانية.

ووفق بيانات رسمية لـ”فيات الجزائر” فإن السيارة النفعية “دوبلو” تربعت على عرش مبيعات المركبات الجديدة في البلاد لعام 2023، بـ28 ألف سيارة تم تسويقها، في حين حلّت “تيبو” الصف الثاني بـ25 ألف وحدة، وذلك من مجمل 97 ألف مركبة جديدة تم استيرادها من طرف العلامة الإيطالية خلال 12 شهرا من نشاطها في الجزائر.