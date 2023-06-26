فيات الجزائر توقع اتفاقيتي شراكة مع هذين الشركتين

وقع وكيل السيارات فيات الجزائر، الأحد، إتفاقيتي شراكة مع كل من الشركة الوطنية للتأمين (SAA) وأليانس للتأمينات.

ووقع على الإتفاقية الأولى، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتأمين، يوسف بن ميسية والمدير العام لشركة فيات الجزائر، حكيم بوطهرة، بحضور مسيري وإطارات المؤسستين خلال حفل أقيم بجناح “فيات الجزائر” بمعرض الجزائر الدولي.

وسيتم في إطار هذه الاتفاقية تقديم جملة من الخدمات للزبائن من بين المكتتبين لبوليصات تأمين لدى الشركة الوطنية للتأمين وزبائن “فيات الجزائر”.

ويتعلق الأمر على وجه الخصوص، بـ “ضمان خدمة مباشرة من شركة التأمين على مستوى كل قاعة عرض فيات الجزائر” و “السهر على رضا الزبائن من خلال ضمان الاستماع والمتابعة المستمرة”.

كما سيتم بمقتضى هذه الاتفاقية، “إدخال أدوات رقمية حديثة وعملية من خلال حلول تأمين مبتكرة من أجل تبسيط عملية تحمل المسؤولية وضمان جودة أفضل للخدمات”.

وتسمح الإتفاقية أيضا “إنجاز الخبرة وإصلاح الأضرار على مستوى ورشات فيات، مع دفع الخدمات من قبل الشركة الوطنية للتأمين” و”توفير قطع الغيار الأصلية ويد عاملة مؤهلة مطابقة للمعايير”.

وفي ذات الجناح تم التوقيع على اتفاقية ثانية بين “فيات الجزائر” و “اليانس للتأمينات” وقعها بالأحرف الأولى كل من الرئيس المدير العام لشركة التأمين الخاصة حسن خليفاتي والمدير العام لشركة فيات حكيم بوطهرة.

وسيتم في اطار هذه الشراكة إستحداث خدمة الدفع من قبل الغير تحت تسمية “Pack Sereno ” الذي يسمح بدفع تكاليف إصلاح سيارات “فيات” التي تعرضت لأضرار، دون أن يكون لدى المؤمن له مشاكل بشأن الإجراءات الإدارية.

وبموجب هذه الشراكة، تتعهد “أليانس للتأمينات”، التي ستكون حاضرة من خلال نقاط البيع وقاعات العرض التابعة لشركة فيات، بضمان “التغطية التأمينية المثلى” لسيارات العلامة التجارية الإيطالية التي يتم استيرادها وإنتاجها في الجزائر.