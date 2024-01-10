“فيات” تجري أكبر عملية استيراد منذ استئناف نشاطها

أكثر من 2100 سيارة منتظرة دفعة واحدة بميناء جن جن

تجري العلامة الإيطالية للسيارات “فيات”، فرع المجموعة العالمية ستيلانتيس، أكبر عملية استيراد دفعة واحدة، منذ بداية نشاطها شهر مارس 2023، من خلال باخرة محملة بأكثر من 2100 مركبة من مختلف الطرازات منتظر رسوها الخميس بميناء جن جن بجيجل.

ويتعلق الأمر، وفق ما علمته “الشروق” من مصادر على صلة بالملف، بأكبر عملية من نوعها للعلامة الإيطالية، منذ ما يقارب عاما على استئناف نشاطها بالجزائر، موضحة أنه سيتم إدخال 2142 مركبة من مختلف موديلات المصنّع الإيطالي، الخميس، عبر ميناء جن جن بجيجل، في حين كانت العمليات السابقة لا تتعدى 1200 سيارة في أحسن الحالات.

وسيتم جلب السيارات، وفق المصادر ذاتها، على متن الباخرة الإيطالية “غراندي إيطاليا”، قادمة من ميناء جويا تاورو بمنطقة ريجيو كالابريا بجنوب البلاد.

وتتزامن الخطوة مع بداية مصنع الشمال الإيطالي منذ أيام، في استيراد سيارات “فيات تيبو هاتشباك” تحسبا لبداية تسويقها في الجزائر، بالنظر إلى أن الفترة السابقة تميزت بدخول سيارات “تيبو سوداني” فقط، خصوصا أن هذا الطراز مطلوب جدا من طرف الفئات الشبابية على وجه الخصوص.