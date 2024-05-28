“فيات” تستعد لرفع الإنتاج بوهران وعون يلتقي وفدا عن “ستيلانتيس”

يرتقب أن تصل نسبة الإدماج بمصنع فيات بوهران بحلول سنة 2026 ما يصل 35 بالمائة مع إنتاج 90 ألف وحدة، في حين سترفع فيات طاقتها الإنتاجية إلى 40 ألف مركبة نهاية العام الجاري.

وحسب بيان لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، تلقت “الشروق” نسخة منه، الثلاثاء، وفي إطار متابعة مدى تقدم مشروع تصنيع السيارات في الجزائر لعلامة فيات، استقبل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون وفدا عن مجموعة ستيلانتيس برئاسة سمير شرفان، مدير منطقة إفريقيا والشرق الأوسط بمقر الوزارة، حيث أكد هذا الأخير التزام مجمع ستيلانتيس بدعم تطوير صناعة المركبات بالجزائر.

وقد تناول اللقاء وضعية المصنع حاليا ومتابعة آخر مستجدات تصنيع السيارات، حيث تم تقديم عرض دقيق عن المشروع الذي يعرف تقدما في عملية إنتاج المركبات من علامة فيات لكل من فيات 500 ودوبلو، كما سيتم رفع معدل الإنتاج من أجل بلوغ الهدف الذي تم الالتزام به وهو إنتاج 40000 مركبة نهاية سنة 2024 لتصل إلى 90 ألف وحدة مع نهاية 2026.

كما تم تقديم عرض حول مدى تقدم تطبيق الاتفاقيات المبرمة مع الموردين من أجل الرفع من نسبة الإدماج والتي ستصل إلى أكثر من 35 بالمائة إلى غاية 2026 حسب سمير شرفان.