“فيات”: تسليم 60 ألف مركبة للجزائريين في 2023

نشاطها في نمو مستمر وشبكتها هي الأكبر في البلاد

قالت شركة “فيات الجزائر” إنها سلمت نحو 60 ألف سيارة في عام 2023، بينما بلغت وارداتها الإجمالية أكثر من 75 ألف مركبة، ووصفت نشاطها بأنها في نمو مضطرد جعل من شبكتها الأكبر في البلاد.

في السياق، أفاد بيان لـ”فيات الجزائر”، تلقت الشروق نسخة منه، أن حصيلة الشركة في 2023 تميزت بإطلاق عديد المنتجات والإنجازات الهيكلية ونمو مستمر في نشاطها منذ بداية عملها في مارس الماضي، بإطلاق عمليات تسويق 6 طرازات من العلامة الإيطالية بداية بالأيقونة “فيات 500” الهجينة، والتي صارت بمثابة رمز لتواجد المُصَنع الإيطالي في الجزائر، إضافة لبقية الموديلات السياحية والنفعية.

وأشار المصدر إلى أن “فيات الجزائر” سلمت خلال عام 2023 ما يقارب 60 ألف مركبة عبر كافة أرجاء القطر الوطني، مشيرة إلى أن طرازي “تيبو” و” X500″ تصدرا قائمة السيارات السياحية، إضافة إلى “دوبلو” و”سكودو” و”دوكاتو” بالنسبة للمركبات النفعية.

وشددت “فيات الجزائر” على أن العام الماضي شهد انخفاضا كبيرا في آجال تسليم المركبات للزبائن ولغالبية الطرازات المسوقة، مشيرا إلى أنه في نهاية 2023 جرت عمليات التسليم في نفس الشهر الذي تم خلاله تقديم طلبية الشراء.

وحسب مصادر من “فيات الجزائر”، فإن عمليات الاستيراد الإجمالية سنة 2023 فاقت 75 ألف مركبة، بينما عمليات التسليم قاربت 60 ألفا.

وأوضح بيان “فيات الجزائر” أن جودة ونوعية الخدمة بمثابة أولوية لديها، ولذلك جرى العمل على تقوية خدمات ما بيع البيع من خلال ضمان قطع الغيار في جميع الشبكة الوطنية.

وتحدث المصدر عن إشارات واعدة بالنسبة لسنة 2024 بالنسبة لـ”فيات الجزائر”، مشيرا إلى أنه تم تسليم أكثر من 16 ألف سيارة منذ بداية جانفي الماضي من مختلف موديلات فيات، مشيرا إلى أن هذا الرقم القياسي تحقق بفضل تعزيز المعرفة والاحترافية لدى فرق الشركة عبر كامل شبكتها، التزاما بضمان جودة الخدمة ورضا الزبائن.