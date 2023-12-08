“فيات” تعلن عن تخفيضات في أسعار “بيك-آب تيتانو”

أعلنت “فيات الجزائر” عن تخفيضات بلغت 3 مليون سنتيم في أسعار السيارة النفعية الجديدة “تيتانو” بمختلف نسخها، والتي جرى قبل 3 أيام الإعلان عن إطلاقا عالميا من الجزائر والبرازيل.

وذكر بيان لـ”فيات الجزائر”، تلقت “الشروق” نسخة منه، أن أسعار المولود الجديد “تيتانو” تنطلق من 348 مليون و9 آلاف دينار بالنسبة للنسخة ذات القمرة المفردة 2x 4، في حين كان السعر السابق عند الإعلان في حدود 351 مليون و9 آلاف دينار.

أما بقية النسخ مزدوجة القمرة بدفع ثنائي 2×4 أو رباعي 4x 4، فتتراوح بين 369 مليون و9 آلاف دينار و428 مليون و9 آلاف دينار بالنسبة لنسخة “فولكانو”، في حين كان سعر الإعلان الأولي 431 مليون سنتيم.

وكان مصنع السيارات الإيطالي “فيات”، فرع مجموعة “ستيلانتيس”، أعلن الأربعاء الماضي، في بيان له، إطلاقا عالميا وحصريا للسيارة النفعية “بيك-آب تيتانو” من الجزائر والبرازيل، في حين شرع في استلام طلبات الشراء اعتبارا من الخميس.

وأشار المصدر، حينها، إلى أن هذا الإطلاق يندرج في إطار إستراتيجية عالمية لتطوير منتجات “فيات”، وهي تعتبر أحدث ابتكارات المصنع، والتي يمكن من خلالها التمتّع بالمناظر الطبيعية النابضة بالحياة في الجزائر.

وصرح سمير شرفان، مدير العمليات بمجمع “ستيلانتيس” العالمي للسيارات لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، أن “إطلاق “فيات تيتانو” في الجزائر يعتبر علامة فارقة مهمة لمجموعة ستيلانتيس”، مضيفا أنه “بهدف تلبية الاحتياجات المتنوعة للزبائن، من خلال هذه السيارة الجديدة، نحن نقوم بتوسيع مجموعتنا من حلول التنقل في فئة سيارات الـ”بيك-آب'”، وأن “هذا الإطلاق يؤكد مجدّدا التزام المجموعة بتعزيز ريادتها في سوق المركبات التجارية الخفيفة في المنطقة”.