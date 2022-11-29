فيات ستنتج 90 ألف سيارة سنويا بمصنع وهران

مجمع ستيلانتيس يقبل بنود دفتر الشروط الجديد

قال سمير شرفان مدير العمليات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمحمع ستيلانتيس للسيارات، إن مصنع فيات بوهران سينتج 60 الف مركبة سنويا في فترة أولى، قبل أن يصل في 90 الف مركبة سنويا في مرحلة ثانية.

وأوضح مسؤول مجمع ستيلانتيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المالك لشركة فيات الإيطالية للسيارات خلال التوقيع على دفتر الشروط الجديد للسيارات، وكذا اتفاقية مع الوكالة الجزائرية لترقيةالاستثمار (AAPI)، بمقرها بالدار البيضاء بالعاصمة، أن مصنع فيات بوهران سيبدأ الانتاج بمعدل 10 سيارات كل ساعة، ما سيعادل 60 الف سيارة في السنة في مرحلة أولى.

وأضاف مسؤول ستيلانتيس أنه سيتم رفع قدرة الانتاج بشكل سريع لتبلغ 15 سيارة في الساعة ما يعادل 90 سيارة في السنة.

وشدد سمير شرفان على أن فرق ستيلانتيس تعمل بجد على مشروع فيات، وبأن المجمع سيجلب الى الجزائر أفضل ما تتوفر عليه علامة فيات من سيارات حديثة، بأحسن مستوى وأحسن معايير دولية، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان في الفترة القادمة عن تفاصيل إضافية تتعلق بخطوط الانتاج ونسبة الادماج المحلي.

ووفق سمير شرفان فان مجمع ستيلانتيس قبل التحدي للعودة الى الجزائر في غضون شهر بغد توقيع الاتفاقية الاطار، من أجل إنهاء الاتفاقيات، والامر قد حسم اليوم حسب، والمجمع قبل شروط دفتر الاعباء.

واعتبر ممثل مجمع ستيلانتيس ان هذا التوقيع الذي يأتي بعد أيام قليلة من نشر دفتر الشروط والاتفاقية، يثبت نوعية المحادثات والعمل الذي قامت به فرق المجمع به مع الوكالة ومع فرق وزارة الصناعة.

ويرتكز مشروع فيات حسب سمير شرفان على على 3 محاور اساسية، هي اقامة الفرع الفرع الصناعي والادماج المحلي بنسبة 30 بالمائة، اما المحور الثاني هفيتعلق بنقل التكنولوجيا والتكوين، اما الثالث فهو المحور الصناعي التجاري، حيث سيبدأ الانتاج قبل نهاية العام المقبل، وكل الفرق مجندة لهذا الغرض، بالنظر لضيق الوقت حسبه.