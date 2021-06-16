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رياضة

فياريال الإسباني يتعاقد مع عيسى ماندي

الشروق الرياضي
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فياريال الإسباني يتعاقد مع عيسى ماندي
أرشيف

ووقع صاحب 29 عاما على عقد يمتد لمدة 4 سنوات مع “الغواصات الصفراء”، إلى غاية جوان 2025، بعد أن انتهى ارتباطه مع فريقه السابق ريال بيتيس.

وكان المدافع المحوري للمنتخب الوطني الجزائري قد أمضى المواسم الخمسة الماضية مع “الفيردي بلانكوس”، وأثبت نفسه كواحد من أفضل اللاعبين في الفريق.

وشارك ماندي في 173 مباراة مع الفريق في جميع المسابقات، منها 167 في “الليغا” الإسبانية، كما تقمص في بعض المباريات شارة القيادة.

وبهذه الخطوة، سيتمكن النجم الجزائري من المشاركة في رابطة أبطال أوروبا، الموسم القادم، مع فريقه الجديد، بعد تتويج هذا الأخير بكأس الدوري الأوربي 2021.

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