فيتنام أكبر المستفيدين من الحرب التجارية الأمريكية الصينية

تمكنت فيتنام خلال شهر أفريل الماضي من رفع صادراتها السلعية إلى الولايات المتحدة الأمركيية، مستغلة في ذلك الرسوم الجمركية العالية التي فرضتها ادارة ترمب على الصين.

وحسب ما ذكرته قناة “سي أن أن” الأمريكية، نقلا عن هيئة الاحصاء الفيتنامية، تجاوزت صادرات هانوي إلى أمريكا شهر أفريل الماضي مستوى 12 مليار دولار، بزيادة 34 % على أساس سنوي، وهو أكبر رقم مسجل منذ بداية الجائحة.

ووفقا للمصدر ذاته، فقد ارتفع الفائض التجاري مع الولايات المتحدة بنسبة 25 % خلال الثلاثي الأول من 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفي شهر مارس فقط، تجاوز الفائض التجاري الفيتنامي 13.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى شهري مسجل.

بالمقابل، ارتفعت واردات فيتنام من الصين إلى أكثر من 15 مليار دولار في أفريل الماضي، وهو أعلى مستوى بعد جائحة “كورونا”، وتستخدم المصانع الفيتنامية الكثير من تلك الواردات كمكونات خام لإعادة تصديرها.

وحسب القناة الأمريكية، اتهمت واشنطن فيتنام، بأنها مجرّد محطة عبور للبضائع الصينية التي يُعاد تصنيفها كمنتجات فيتنامية دون قيمة مضافة حقيقية، ورداً على هذه الانتقادات، بدأت هانوي حملة موسعة خلال الشهر الماضي لمكافحة التلاعب، حيث شملت تعزيز الرقابة على البضائع المستوردة وتشديد إصدار شهادات المنشأ.