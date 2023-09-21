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اقتصاد

فيتنام تستعدّ لتصدير السيارات الكهربائية إلى أوروبا

الشروق أونلاين
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فيتنام تستعدّ لتصدير السيارات الكهربائية إلى أوروبا
ح.م
السيارة الكهربائية الفيتنامية

قال الرئيس التنفيذي لشركة VinFast الفيتنامية لصناعة السيارات الكهربائية، إن الشركة تخطط لشحن أول مركباتها إلى أوروبا هذا العام.

وتستعدّ الشركة، حسب ما نقلته رويترز، لتصدير 3000 سيارة إلى فرنسا وألمانيا وهولندا في الربع الأخير من 2023، بعد تصنيعها في شمال البلاد.

وإذا تم ذلك، ستصبح أوروبا أكبر سوق خارجي لشركة VinFast الفيتنامية، بعد تصدير 2100 سيارة كهربائية في وقت سابق من السنة إلى الولايات المتحدة.

وتأتي هذه الخطوة الفيتنامية، في الوقت الذي يدرس فيه الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية على المصنّعين الصينيين، يقول المصدر.

ولا تزال أوروبا واحدة من أكبر الأسواق لشركات صناعة السيارات الصينية. حيث تمّ شحن ما يقرب من 70 ألف سيارة كهربائية من الصين، إلى دول الاتحاد الأوروبي، في الأشهر الـ7 الأولى من هذا العام.

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