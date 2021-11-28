ذكرت وسائل إعلام إيطالية الأحد، أن لصوصا اقتحموا منزل التشيلي أرتورو فيدال لاعب إنتر ميلان، الواقع قرب بحيرة كومو شمالي إيطاليا، وقاموا بسرقة أغراض، تقدر قيمتها بـ400 ألف يورو .

ووفقا للتقارير الإعلامية، فإن الحادث وقع مساء السابع من نوفمبر الجاري، خلال داربي ميلان، ولكن تم الإعلان عنه الأحد، وأضافت التقارير بأن اللصوص سرقوا سيارة طراز “مرسيدس” ومجوهرات وساعات ثمينة.

وسبق وتعرض المنزل، الذي كان يستأجره اللاعب البرازيلي السابق أدريانو ليتي، للسرقة في عام 2008 .

وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها فيدال للسرقة، حيث سبق واقتحم لصوص منزله في ضواحي مدينة تورينو، خلال حمله لألوان فريق جوفنتوس.