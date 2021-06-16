فيديوهات احتيالية لطلاّب البكالوريا على الإنترنت

بعضها عناوين مضخمة لرفع نسبة المشاهدة

تعرفُ منصّات التواصل الاجتماعي، ومع اقتراب امتحان شهادة البكالوريا، انتشار فيديوهات لأساتذة ومؤثرين ومختصين في التنمية البشرية، وحتى لطلاب تحصلو على “الباك” مؤخرا، وهم يقدمون نصائح مختلفة للطلاب، لمساعدتهم في الحفظ والنجاح. والمبادرة لقيت تفاعلا كبيرا من المقبلين على اجتياز شهادة البكالوريا. فيما استغل آخرون حيرة الطلاب وأطلقوا فيديوهات “لا معنى لها”.

انتشرت على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات تُقدم نصائح قيّمة للمقبلين على اجتياز شهادة البكالوريا، المقررة ابتداء من تاريخ 20 جوان المقبل. وأصحاب هذه الفيديوهات أساتذة بالثانويات، ومختصون في التنمية البشرية، إضافة إلى طلبة جامعيين، يقومون بسرد تجربتهم الشخصية في اجتياز شهادة البكالوريا، لغرض تحفيز الطلبة، وعرض مكامن الضعف والقوة، خلال فترات المُراجعة، التي يجب على الطلبة الانتباه إليها وتجنبها.

واستحسن طلبة البكالوريا وأولياؤهم الظاهرة، مُؤكدين في تصريحات لـ “الشروق”، أنه مع اقتراب امتحان شهادة البكالوريا، فأي وسيلة قد تساعدهم في التركيز والفهم أكثر، هي مهمة بالنسبة إليهم مهما كان نوعها، خاصة إذا تم تقديمها من طلبة سبق لهم أن اجتازوا الامتحان ونجحوا. فخلاصة تجربتهم هي بمثابة نقاط مهمة يرتكز عليها الطلاب المقبلون على البكالوريا.

ومن جهة أخرى، استغل بعض المؤثرين على مواقع التواصل الإجتماعي، تحمّس طلاب البكالوريا، ونهمهم لكل ما يتعلق بطريقة الحصول على البكالوريا. فباتوا يطلقون عناوين “وهمية ومُضخمة”، لجلب المتابعين والمشاهدين لفيديوهاتهم.. فعندما تدخل الفيديو الذي يؤكد صاحبه أنه يضم نصائح، حول الطريقة المثلى للحصول على “الباك”، تتفاجأ بأن المحتوى تافه جدا، وهو عبارة عن مجرد أحاديث ونصائح لا معنى له، ولربما حتى صاحب الفيديو لا يملك شهادة البكالوريا.

ومن هذه العناوين الكاذبة التي نصادفها على الإنترنت مثلا.. أقوى تحفيز للباك، أفضل النصائح التطبيقية للحصول على البكالوريا، هكذا تحصلت على الباك بطرق بسيطة جدا، أبسط الكيفيات لدخول الجامعة… هكذا تحصل على معدل كبير في البكالوريا…