فيديوهات “الماسونية” تقود تاجرا إلى القضاء

التحقيقات كشفت نشاطه ضمن شبكات خطيرة

تابعت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في العاصمة، شابا يبلغ من العمر 26 سنة “ب. زكريا” بجناية الإشادة بأعمال إرهابية باستعمال وسائل وتكنولوجيات الإعلام، وذلك عقب اكتشاف تورطه ضمن تنظيمات إرهابية عالمية، وقيامه بالترويج لحركات” الماسونية” و”المسيح الدجال” عبر منصة “اليوتيوب” ومحاولته السفر خارج الوطن للالتحاق بشبكة خاصة بالتجنيد.

التحريات الأولية في الملف انطلقت استنادا لمعلومات وردت مصالح الأمن بخصوص شبكة خطيرة تعمل في إطار سري ومنظم من أجل الالتحاق بالجماعات الإرهابية، ودعم حركة الماسونية وأصحاب الراية السوداء، وبتتبع وترصد المعلومات المتحصل عليها تم تحديد هوية شخص مشتبه فيه يدعى”ب.صلاح” الأخير ألقي عليه القبض بناء على نتائج التحقيقات الأمنية، أين اعتراف خلال استجوابه من طرف عناصر الضبطية القضائية أنه كان على تواصل مع المتهم في ملف الحال وتعلق الأمر بالمدعو”ب.زكرياء” وأضاف أنهما كانا يتواصلان عبر تطبيق الواتساب ويتبادلان الأفكار والتوجهات فيما يتعلق بالإشادة بالأعمال الإرهابية المرتكبة من قبل تنظيم “داعش” وحركات أخرى تدعو إلى”الماسونية” والحديث عن المسيح الدجال وأصحاب الراية السوداء.

وكشف التحقيق حول تصريحات المتهم الموقوف أن شريكه “ب. زكريا” كان يتنقل بهوية مزورة لرعية سوري مقيم بتركيا، عثر عليها بحوزته خلال توقيفه مؤخرا، كما حاول دخول الأراضي السورية سنة 2019 بعد سفره إلى تركيا واليونان، والالتقاء بالعديد من الأشخاص يحملون جنسيات مختلفة، وتوسيعا لدائرة التحري وتفتيش مسكنه بموجب تسخيرة من وكيل الجمهورية، عثرت عناصر الشرطة على هواتف نقالة واسترجاع دعائم إلكترونية وحواسيب، ومعدات تصوير رقمية متطورة، عثر بعد إخضاعها للفحص على مقاطع فيديو مختلفة تخص”الخوارج” والماسونية وحركات متطرفة إلى جانب صور لأسلحة حربية وصورة”البغدادي” وكذا نسخة عمّا يعرف بـ”رسالة البيعة”.

المتهم أنكر أثناء محاكمته كل ما نسب إليه من وقائع، وصرح أنه سافر إلى تركيا وتونس في إطار نشاط تجاري كما اعتراف بحيازته للهوية المزورة حتى يوفر على نفسه مصاريف إضافية أثناء تواجده بتركيا، واضاف المتهم أنه كان يتصفح “اليوتيوب” ومشاهدة مقاطع الفيديو تلك بدافع الفضول لا أكثر، ليطالب النائب العام بعد سماع أقول المتهم بتوقيع عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا في حقه.