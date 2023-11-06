فيديوهات صادمة.. أين النسوية العربية مما يحصل لحوامل غزة؟
شنّ ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حملات شرسة ضد الجمعيات النسوية العربية ومراصد حقوق المرأة بعد تداول فيديوهات صادمة لما يحصل لحوامل غزة.
وقالت تقارير إخبارية إن الفزع من القصف المتواصل على قطاع غزة لليوم الثلاثين على التوالي، جعل الحوامل في وضع إنساني صعب للغاية، ووضعهن أمام خيارين لا ثالث لهما، إما الإجهاض أو الولادة المبكرة.
الحرب تضع حوامل غزة بين خيارين.. الولادة المبكرة أو الإجهاض
المزيد : https://t.co/EQowbP0nk8#غزة pic.twitter.com/IQk9yyAE1Q
— علماء المسلمين (@iumsonline) November 4, 2023
في ذات السياق صرح الدكتور عابد أبو حصيرة رئيس قسم بمستشفى الشفاء للجزيرة نت أن نسبة الإجهاض تضاعفت 3 مرات، حيث أصبحوا يجدون الأجنة ميتة في بطون أمهاتهم، جراء القصف الذي فاقم من معاناة الحوامل في المستشفيات.
“نسبة الإجهاض تضاعفت 3 مرات ونجد الأجنة ميتة في بطن أمهاتها”.. القصف يفاقم معاناة الحوامل في مستشفيات #غزة#حرب_غزة pic.twitter.com/53krTnoqTj
— قناة الجزيرة (@AJArabic) November 3, 2023
هذا، وكشف صندوق الأمم المتحدة للسكان، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن العمليات القيصرية للنساء في غزة تجرى دون تخدير، وهو ما يشكل خطرا على حياتهن.
@oumyahya287
#دويتو مع @الروح و الفن #غزة الله المستعان #الشعب_الصيني_ماله_حل
وصرحت الدكتورة فادية ملحيس، أخصائية الولادة القيصرية، لوكالة “الأناضول”، إن “55 ألف سيدة حامل في القطاع، منهن 5500 سيدة متوقع أن تضع جنينها خلال الأسابيع المقبلة في ظروف صعبة للغاية”.
حالات إجهاض ومصير مخيف لنحو 50.000 مرأة حامل في غزة.. فهل يكتب لهن ولأجنتهن النجاة؟ pic.twitter.com/VMT7nlysqX
— هيئة علماء فلسطين (@palscholars48) November 2, 2023
وأضافت أن “تلك الحالات معرضة للخطر بفعل القصف الإسرائيلي خلال التنقل للمستشفيات، كما أنها معرضة لمخاطر طبية بسبب العيش في المخيمات وأماكن النزوح دون توفر مواد التنظيف”.
#غزة_الان
هل بعد هذا الجرم يا عالم من جرم..!!!
اصغر شهيد في العالم تحرقه قنابل الفسفور الابيص وهو جنينا في بطن امه..!!
حسبك الله باغزة#GazaWar#غزة_تُباد#ابو_عبيدة pic.twitter.com/uQL8Ci3vek
— سالم ربيح (@SalemRopp) October 31, 2023
اصغر شهيد في العالم “جنين” #غزة_الآن #غزة_تباد #GazaWar
pic.twitter.com/x5ojQtcf4r
— #كابتن_غازي_عبداللطيف (@CaptainGhazi) October 30, 2023
وتابعت: “لدينا مخاوف من إصابة السيدات بالالتهابات والنزيف”، مشيرة إلى نقص مواد التنظيف والتعقيم والعلاجات، مكررة: “قسم الولادة تحول إلى مكان لنزوج المئات من العائلات بفعل الحرب”.
على السيرة،
أوضاع النساء في قطاع غزة باتت مأساوية في ظل دمار المستشفيات واستمرار القصف. الكثير من حالات الإجهاض وما يقارب 55 ألف أم حامل يواجهن خطر الولادة القيصرسة بدون تخدير!! الاحتلال مستمرة بأشكال همجية!!
ما بقى تطلعوا تبعبعوا و تسخفوا بالحديث https://t.co/gxpUeE83hX
— أسّــمــٰٱ̍ء (@Asmaab_93) November 5, 2023
وتعليقا على الوضع المزري الذي يرفض الأسوياء تقبله، تعالت الأصوات المطالبة بضرورة إيجاد الحلول لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، بينما تساءل آخرون: أين النسوية العربية مما يحصل للنساء في غزة أم أن دورها يقتصر على المناداة بالحرية الجنسية ودعوات التحرر من الزوج وتأييد المساكنة؟
في غزة نساء حوامل تم قصف البيوت من فوقهن فأين النسويات عنهن! أين حقوق المرأة! المسلمات لا بواكي لهن..
اتذكر كلام أحد المشايخ ” لا يعرفون المرأة الا شهوة فقط “
قال النبي صلى الله عليه و سلم استوصوا بالنساء خيرا.
— أحمـد.. 𓂆 (@a7mad_q8ti19) October 30, 2023
اين النسوية العربية مما يحصل للنساء في غزة اين حقوق المرأة التي تنادي بها تلك النسوية ام دورها يقتصر على
الحرية الجنسية ،
الاجهاض لا للزواج الصغيرات ونعم للزنا بالتراضي
او بنت تريد تهرب من بيتهم، الكفر والالحاد، دعوات التحرر من زوج، لكن ما يحصل للمراة في
غزة لا يهمها تبا لكم pic.twitter.com/nwkQarA20J
— zahira_Sahranالخاص ممنوع 🚫 (@BouchraSahrane) November 5, 2023