فيديوهات صادمة.. ارتقاء عدد كبير من الشهداء في مجزرة صهيونية بمخيم جباليا
كشفت تقارير إخبارية عن ارتقاء عدد كبير من الشهداء، الإثنين، بعد قصف إسرائيلي مجنون استهدف منطقة الترنس بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.
وتتحدث بعض وسائل الإعلام المحلية عن سقوط 50 قتيلا على الأقل في حصيلة غير نهائية جراء هذا الاستهداف، وبحسب وكالة قدس للأنباء فإن الطيران الإسرائيلي استهدف منزل عائلة “أبو اشكيان” في وسط مخيم جباليا مما أدى لارتقاء عدد كبير من الشهداء والمصابين.
داخلية غزة: طيران إسرائيلي يستهدف منزل عائلة “أبو اشكيان” في وسط مخيم جباليا – الترنس؛ مما أدى لارتقاء عدد كبير من الشـ،داء والمصابين #عاجل https://t.co/kw4n32R6rt pic.twitter.com/s4xAHINbIC
— وكالة قدس نت للأنباء (@qudsnet) October 9, 2023
مراسل نيو برس: طائرات الاحتلال تقصف منزلًا في حي تل الزعتر في مخيم جباليا شمال قطاع غزة وتدمره على رؤوس ساكينه pic.twitter.com/1inpZqvkyA
— Newpress | نيو برس (@NewpressPs) October 9, 2023
ونقلت قناة الجزيرة صورا صادمة على إثر الإعلان عن ارتقاء عشرات الشهداء في جباليا، المنطقة الأكثر اكتظاظا بالسكان، جراء الغارة الدموية الصهيونية التي استهدفت العزل.
صور صادمة.. عشرات الشهداء في قصف إسرائيلي استهدف منطقة الترنس بمخيم #جباليا#الأخبار pic.twitter.com/DzPJBv0xZG
— قناة الجزيرة (@AJArabic) October 9, 2023
وقالت وزارة الداخلية في قطاع غزة إن القصف خلّف عدداً كبيراً من الشهداء والجرحى، لم يتضح بعد عددهم.
جباليا الأن مجزرة.💔 pic.twitter.com/dxhMYZu4Jl
— ضَـياء 🇵🇸 (@di_5hoooor) October 9, 2023
وكشفت فيديوهات نشرتها مواقع إخبارية وصفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي بشاعة المجزرة الصهيونية التي استهدفت مفترق الترنس المكتظ بالسكان في جباليا.
مشاهد مروعة لإستهداف سوق الترنس وسط جباليا من طيران الإحتلال وسقوط عشرات الشهداء من المدنيين
تحذير المشاهد مروعة جدا
— Jose Medhat (@MedhatMoHussien) October 9, 2023
وتظهر اللقطات التي بثتها وسائل إعلام فلسطينية وعربية عددا كبيرا من الجثث الملقاة في الشوارع، كما تظهر مشاهد أخرى لضحايا تقطعت أطرافهم جراء القصف العنيف.
تغطية صحفية: “مجزرة إسرائيلية بشعة إثر قصف مفترق الترنس المكتظ بالسكان في جباليا شمال قطاع غزة”. pic.twitter.com/MBwTMaHL47
— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 9, 2023
مشاهد مرعبة من مجزرة مفترق الترنس في مخيم جباليا قبل قليل تدمير وحرق كامل للمنطقة بسكانها بالمارة من المكان المزدحم دائما pic.twitter.com/0eGQZMfdyW
— Tamer Hamam (@tamerhamam_) October 9, 2023
وقالت وكالة شهاب للأنباء إن جيش الاحتلال ارتكب مجزرة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة عقب قصفه منزلا مجاورا لعشرات المنازل ولمدارس الأونروا التي تؤوي مئات النازحين.
تغطية صحفية: “مجزرة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة عقب قصف الاحتلال لمنزل مجاور لعشرات المنازل ولمدارس الأونروا التي تؤوي مئات النازحين” pic.twitter.com/9h71eEQJGu
— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 9, 2023
ونقلت حسابات من عين المكان حجم الكارثة الإنسانية، حيث قال شهود عيان إن مستشفى كمال عدوان أعلن عن امتلاء ثلاجات المستشفى بجثث شهداء مجزرة جباليا وطلب من الناس التبرع بالدم لإسعاف الجرحى.
أي حدا قريب من مستشفي كمال عدوان اللي بالمشرروع ( مشروع بيت لاهيا ) يجي يتبرع بالدم .
— Ahmed Khader (@KhaderA7med) May 10, 2021
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مستشفى كمال عدوان يعلن امتلاء ثلاجات المستشفى بجثث شهداء مجزرة جباليا و يطلب من الناس التبرع بالثلاجات ..
كارثة كبيرة في جباليا .
#فلسطين #غزة #غزة_تحت_القصف #إسرائيل pic.twitter.com/awHUlGnzLP
— الحرب العالمية الثالثة (@WWIIIAR) October 9, 2023
وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، مجزرة كبيرة في مخيمي الشاطئ وجباليا، بعد قصف مسجد السوسي بمخيم الشاطئ، بالإضافة إلى قصف منطقة الترنس المكتظة بالمواطنين في جباليا شمال قطاع غزة”.