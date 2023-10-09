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العالم

فيديوهات صادمة.. ارتقاء عدد كبير من الشهداء في مجزرة صهيونية بمخيم جباليا

الشروق أونلاين
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فيديوهات صادمة.. ارتقاء عدد كبير من الشهداء في مجزرة صهيونية بمخيم جباليا

كشفت تقارير إخبارية عن ارتقاء عدد كبير من الشهداء، الإثنين، بعد قصف إسرائيلي مجنون استهدف منطقة الترنس بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وتتحدث بعض وسائل الإعلام المحلية عن سقوط 50 قتيلا على الأقل في حصيلة غير نهائية جراء هذا الاستهداف، وبحسب وكالة قدس للأنباء فإن الطيران الإسرائيلي استهدف منزل عائلة “أبو اشكيان” في وسط مخيم جباليا مما أدى لارتقاء عدد كبير من الشهداء والمصابين.

ونقلت قناة الجزيرة صورا صادمة على إثر الإعلان عن ارتقاء عشرات الشهداء في جباليا، المنطقة الأكثر اكتظاظا بالسكان، جراء الغارة الدموية الصهيونية التي استهدفت العزل.

وقالت وزارة الداخلية في قطاع غزة إن القصف خلّف عدداً كبيراً من الشهداء والجرحى، لم يتضح بعد عددهم.

وكشفت فيديوهات نشرتها مواقع إخبارية وصفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي بشاعة المجزرة الصهيونية التي استهدفت مفترق الترنس المكتظ بالسكان في جباليا.

وتظهر اللقطات التي بثتها وسائل إعلام فلسطينية وعربية عددا كبيرا من الجثث الملقاة في الشوارع، كما تظهر مشاهد أخرى لضحايا تقطعت أطرافهم جراء القصف العنيف.

وقالت وكالة شهاب للأنباء إن جيش الاحتلال ارتكب مجزرة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة عقب قصفه منزلا مجاورا لعشرات المنازل ولمدارس الأونروا التي تؤوي مئات النازحين.

ونقلت حسابات من عين المكان حجم الكارثة الإنسانية، حيث قال شهود عيان إن مستشفى كمال عدوان أعلن عن امتلاء ثلاجات المستشفى بجثث شهداء مجزرة جباليا وطلب من الناس التبرع بالدم لإسعاف الجرحى.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، مجزرة كبيرة في مخيمي الشاطئ وجباليا، بعد قصف مسجد السوسي بمخيم الشاطئ، بالإضافة إلى قصف منطقة الترنس المكتظة بالمواطنين في جباليا شمال قطاع غزة”.

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