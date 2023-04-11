فيديوهات لبيع نساء بمتاجر إسرائيلية تجتاح الشبكات!

اجتاحت فيديوهات لبيع نساء بمتاجر إسرائيلية شبكات التواصل الاجتماعي، ما أثار موجة جدل بين نشطاء من مختلف الجنسيات.

تظهر في الفيديو الذي استهجنه الكثيرون، نساء معروضات في واجهات المتاجر، وفي يد كل امرأة بطاقة مكتوب عليها السعر.

وجاء في التعليق المرافق للفيديوهات: “محلّ في تلّ أبيب لبيع النساء، وبأسعار مختلفة”.

وبحسب تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإن الادعاء غير صحيح والفيديو يُصوّر حملة نظّمت في تلّ أبيب عام 2010 لتسليط الضوء على استغلال النساء.

وأضاف التقرير أن التفتيش على محرّك غوغل باستخدام كلمات “بيع – نساء- إسرائيل” باللغة الإنكليزية أرشد مباشرة إلى أخبار في وسائل إعلام إسرائيليّة وأجنبيّة عن حملة أقيمت عام 2010 بعنوان “WomanToGo”، لتسليط الضوء على قضيّة استغلال النساء.

ويمكن العثور في هذه الأخبار على صور مشابهة للصور الواردة في الفيديو.

ووفقاً لمراسلي وكالة فرانس برس، أقيمت هذه الحملة في أكتوبر من العام 2010 كجزء من حملة لتسليط الضوء على قضايا استغلال النساء والاتجار بالبشر في إسرائيل.

وقد التقط مصوّرو وكالة فرانس برس في تلّ أبيب صوراً للحملة نفسها آنذاك.