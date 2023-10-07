فيديوهات لهروب مئات الإسرائيليين عقب الهجوم غير المسبوق للمقاومة

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية، مقاطع فيديو وثقت الهروب الجماعي لمئات الإسرائيليين بعد الهجوم غير المسبوق للمقاومة على تل أبيب.

واقتحم العشرات من عناصر المقاومة الفلسطينية، فجر السبت، عدة مواقع عسكرية إسرائيلية و7 مستوطنات في منطقة غلاف غزة، ضمن عملية عسكرية، بدأت بإطلاق وابل من الصواريخ والقذائف.

وقال مراسلو الوكالات الإخبارية، إن المئات من سكان قطاع غزة فروا من منازلهم الواقعة على تخوم الحدود مع إسرائيل، بعد إطلاق وابلٍ من الصواريخ من القطاع.

وشُوهد رجال ونساء وأطفال يحملون مواد غذائية وبطانيات ويخرجون من منازلهم الواقعة معظمها في شمال شرق القطاع.

ويظهر في مقطع نشره حساب “الجزيرة فلسطين” مقاومين فلسطينيين وهم يتجولون داخل إحدى المستوطنات، كما كشفت عن تبادل لإطلاق النار.

واحتفى نشطاء بمشاهد الذعر الإسرائيلي التي اجتاحت شبكات التواصل الاجتماعي، داعين بالنصر للمقاومة التي ضربت بقوة.

وفي كلمة مسجلة، أعلن القائد العام لكتائب عز الدين القسام (الذراع العسكرية لحركة حماس) محمد الضيف إطلاق عملية “طوفان الأقصى” ضد إسرائيل.

وقال الضيف إن المقاومة أطلقت أكثر من 5 آلاف صاروخ وقذيفة، خلال الضربة الأولى فقط من العملية، مشددا على أن ذلك يأتي لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، حالة “التأهب للحرب”، بعد أن نفذت حركة حماس “عملية مزدوجة”، شملت إطلاق آلاف الصواريخ والقذائف نحو تل أبيب.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن “منظمة حماس ستدفع ثمنا باهظا” جراء هذه العملية.