فيديوهات متداولة لبريطاني يقرأ القرآن ويؤدي مناسك العمرة بعد إسلامه

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي فيديوهات لشاب بريطاني وهو يقرأ سورا من القرآن ويؤدي مناسك العمرة بعد إسلامه.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد تصدر اسم “Ibothepro” المدون البريطاني من أصول أفريقية الترند عبر الشبكات، بسبب نشره لتفاصيل حياته كمسلم.

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ونالت المقاطع الخاصة به إعجاب الكثيرين عبر الشبكات، خاصة تلك التي وثق من خلالها رحلته للعمرة في المملكة العربية السعودية.

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يذكر أن Ibothepro مؤثر معروف على انستغرام، نظرًا لقدراته كمنشئ محتوى، فقد جمع عددًا كبيرًا من المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة به.

وحذف المدون الشهير كل الفيديوهات السابقة واتجه لتوثيق كل ما يتعلق باعتناقه الإسلام. وهي الخطوة التي باركها الكثيرون.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par IBO (@ibothepro)

Ibothepro، واسمه الحقيقي إبراهيم ، مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي من بريطانيا وذو أصول نيجيرية وقد ذاع صيته على منصة انستغرام.

ولد في نيجيريا في 24 أوت 1998، وكانت عائلته مسلمة في طفولته هناك.

بدأ Ibothepro في نشر مقاطع الفيديو الخاصة به على إنستغرام في عام 2017، وكانت بدايته صعبة لكنه نجح بفضل إصراره على جمع أزيد من 500000 متابع.

أذهل جمهوره في أوائل عام 2021 حين اعترف بأنه أصبح مسلمًا، وقال في تصريحات صحفية بأنه درس عن الإسلام لفترة طويلة قبل أن يقتنع بأنه الدين الحق.

من أجمل ما قال حينما نشر صوره التي علم بأنها ستصدم الكثيرين: “لا تلعنني لأن جسدي مليء بالوشم، أنا مسلم جديد”.