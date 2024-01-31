فيديوهات متداولة لجزائريين يحتفلون بتأهل جنوب إفريقيا.. ما سبب الفرحة العارمة؟
تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو قيل إنها لجزائريين يحتفلون بتأهل منتخب جنوب إفريقيا تشفيا في المغرب.
وأظهرت المقاطع فرحة عارمة لجزائريين من مختلف الأعمار خرجوا عقب إزاحة المنتخب الجنوب إفريقي لمنتخب المغرب من طريقه، متأهلا بذلك للدور الربع نهائي في بطولة كأس الأمم الإفريقية.
ليلة عاد بنادم نعس مهني 🇩🇿😏 احتفالات كبيرة وفرحة ناس الحدود تلمسان 🇩🇿 بفوز اشقائنا واخواننا #جنوب_افريقيا
هنيئا لكم بالفوز تستاهلو انتم فعلا فالقمة
تلمسان 🇩🇿 ليلة البارحة pic.twitter.com/wjrvy94yer
— #سراب _الجزائر🇩🇿🐦 حسابي الرئيسي1 🐦 (@nourafaridaa) January 31, 2024
ونشر مغاربة فيديو احتفال الجزائريين، مع عبارات السب والشتم على الرغم من أنهم كانوا السباقين للشماتة عند إقصاء المنتخب الجزائري، وعلى الرغم من أن فرحة الكثيرين كانت نابعة من تقدير جنوب إفريقيا التي دافعت عن القضية الفلسطينية في محكمة العدل الدولية، وليس كما يعتقدون فرحا بخسارة أسود الأطلس.
الكثير تناول، موضوع احتل الجماهير الجزائرية بعد تأهل جنوب افريقيا على أنه نكاية في المغرب كردة فعل على ماحصل غداة إقصاء الجزائر…
الوحيد الذي عبر بصدق ومهنية على الحدث هو ي.زغبة،
صح كل إناء بما فيه ينضح … https://t.co/PmD2Ur7zUt
— ghan ôuû (@OuuGhan) January 31, 2024
وأكد نشطاء أن سبب تشجيع الجزائريين لمنتخب جنوب إفريقيا يرجع للعلاقات الطيبة بين البلدين التي تتميز بالتكامل والتناغم، على عكس علاقة الجزائر بالمغرب التي يسودها التوتر.
من أفضل العلاقات الإفريقية، علاقة #الجزائر_جنوب_إفريقيا، التعاون والتكامل والتناغم والمبادئ والثوابت التي يتفق عليها الطرفان، يجعل إفريقيا فخورة، كما يجعلها استثناءً في عالمٍ فقد بوصلته. #الجزائر 🇩🇿
— 🇩🇿 أحمد داود 🇩🇿 (@AhmadDaoud14) January 31, 2024
وبطبيعة الحال لم يخف البعض فرحتهم بإقصاء المغرب، ولكنهم قلة قليلة ممن ساءتهم الفيديوهات التي انتشرت عقب إقصاء منتخب الجزائر، مؤكدين أنهم شجعوا جنوب إفريقيا من القلب وهللوا عند فشل حكيمي في تسديد ضربة الجزاء، عملا بمبدأ “العين بالعين”.
فرحة الجزائريين في هذا المقهى الشعبي تختزل شعور كل جزائري داخل وخارج الوطن لحظة تضييع أشرف حكيمي ضربة الجزاء #الجزائر #المغرب_جنوب_افريقيا pic.twitter.com/w8OJD4IAQZ
— أحمد حفصي || HAFSI AHMED (@ahafsidz) January 31, 2024
وفازت جنوب إفريقيا بِهدفَين لِصفر على المغرب سهرة الثلاثاء، في مباراة لِحساب ثمن نهائي “كان” كوت ديفوار. لُعبت بِمدينة سان بيدرو، تحت إدارة حكم السّاحة محمود إسماعيل من السّودان.
وسجّل هدفَي منتخب “البافانا بافانا” كلّ من: المهاجم إيفدنس ماكوبا في الدقيقة الـ 57، ومتوسّط الميدان تيبوهو ماكونا في الوقت بدل الضّائع (90+5).