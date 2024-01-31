فيديوهات متداولة لجزائريين يحتفلون بتأهل جنوب إفريقيا.. ما سبب الفرحة العارمة؟

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو قيل إنها لجزائريين يحتفلون بتأهل منتخب جنوب إفريقيا تشفيا في المغرب.

وأظهرت المقاطع فرحة عارمة لجزائريين من مختلف الأعمار خرجوا عقب إزاحة المنتخب الجنوب إفريقي لمنتخب المغرب من طريقه، متأهلا بذلك للدور الربع نهائي في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ونشر مغاربة فيديو احتفال الجزائريين، مع عبارات السب والشتم على الرغم من أنهم كانوا السباقين للشماتة عند إقصاء المنتخب الجزائري، وعلى الرغم من أن فرحة الكثيرين كانت نابعة من تقدير جنوب إفريقيا التي دافعت عن القضية الفلسطينية في محكمة العدل الدولية، وليس كما يعتقدون فرحا بخسارة أسود الأطلس.

وأكد نشطاء أن سبب تشجيع الجزائريين لمنتخب جنوب إفريقيا يرجع للعلاقات الطيبة بين البلدين التي تتميز بالتكامل والتناغم، على عكس علاقة الجزائر بالمغرب التي يسودها التوتر.

وبطبيعة الحال لم يخف البعض فرحتهم بإقصاء المغرب، ولكنهم قلة قليلة ممن ساءتهم الفيديوهات التي انتشرت عقب إقصاء منتخب الجزائر، مؤكدين أنهم شجعوا جنوب إفريقيا من القلب وهللوا عند فشل حكيمي في تسديد ضربة الجزاء، عملا بمبدأ “العين بالعين”.

وفازت جنوب إفريقيا بِهدفَين لِصفر على المغرب سهرة الثلاثاء، في مباراة لِحساب ثمن نهائي “كان” كوت ديفوار. لُعبت بِمدينة سان بيدرو، تحت إدارة حكم السّاحة محمود إسماعيل من السّودان.

وسجّل هدفَي منتخب “البافانا بافانا” كلّ من: المهاجم إيفدنس ماكوبا في الدقيقة الـ 57، ومتوسّط الميدان تيبوهو ماكونا في الوقت بدل الضّائع (90+5).