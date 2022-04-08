فيديو آلاف الأصوات المناهضة للتطبيع في صلاة التراويح بالمغرب .. ما حقيقته؟

تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوّراً لما يبدو أنها صلاة قيام ليل أو تراويح يشارك فيها آلاف الأشخاص ويُسمع فيها دعاء لسكّان قطاع غزّة المحاصر، مع الادعاء صراحة أو تلميحاً بأنه مصوّر حديثاً في المغرب.

تظهر في الفيديو صفوف من آلاف المصلّين في باحة مسجد كبير، ويُسمع صوت دعاء لسكّان قطاع غزّة المحاصر، وللمسجد الأقصى.

وأرفق هذا الفيديو بتعليقات توحي أو تقول صراحة إنه مصوّر حديثاً في المغرب، مع وسم التطبيع خيانة.

وتزامن انتشار هذا الفيديو بهذا السياق مع عودة صلاة التراويح إلى مساجد المغرب وغيرها من بلدان العالم الإسلاميّ مع بداية شهر رمضان لهذا العام.

ويأتي انتشاره أيضاً بعد مرور أكثر من عام على تطبيع العلاقات بين المغرب والكيان الصهيوني.

وفي هذا السياق، وفي أواخر شهر مارس الماضي، اختتم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزراء خارجية إسرائيل وأربع دول عربية، هي مصر والإمارات والبحرين والمغرب، اجتماعاً تاريخياً في صحراء النقب لتعزيز التعاون بينها.

فيديو قديم

لكن الفيديو المتداول لا شأن له بكلّ ذلك، فقد أظهر التفتيش عنه على محرّكات البحث أنه منشور في العام 2014.

ونُشر الفيديو آنذاك على أنه يُظهر دعاء في مسجد الحسن الثاني في الدار البيضاء.

وبالفعل تتشابه العناصر الواردة في هذا الفيديو مع ما توفّره خدمة خرائط غوغل من مشاهد لأرجاء مسجد الحسن الثاني في الدار البيضاء.

وفي ما يلي صورة التقطها مصوّر لوكالة فرانس برس في الدار البيضاء أثناء إحياء ليلة القدر في مسجد الحسن الثاني، في رمضان من ذاك العام.

وحلّ شهر رمضان من ذاك العام في أواخر جوان. بعد ذلك بأيام، وتحديداً في الثامن من جويلية، اندلعت مواجهات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين في قطاع غزّة امتدت على خمسين يوماً وأسفرت عن استشهاد 2143 فلسطينياً وحوالى 11 ألف جريح، فيما قتل سبعون إسرائيلياً.