فيديو أثار جدلا.. هل طلق بوتين زوجته بسبب الحرب على أوكرانيا؟

تداول ناشطون مقطعا مصورا أثار جدلا واسعا، يدّعي ناشروه أنه يظهر طلاق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من زوجته ليودميلا بسبب الحرب على أوكرانيا.

ويضم المنشور تقريراً منشوراً على إحدى القنوات تعلن فيه المذيعة أن بوتين أعلن طلاقه من زوجته بعد ثلاثين عاماً ما شكل صدمة للمجتمع الروسي.

وعلّق ناشرو الفيديو بالقول “طلاق بوتين وزوجته بعد 30 سنة زواج…ربّما حرب أوكرانيا السبب”. بما يوحي أن هذا الإعلان حديث.

وبالبحث والتحري، قالت وكالة الصحافة الفرنسية، أن هذا الفيديو مستخدم خارج سياقه إذ إنه منشور قبل سنوات في تقارير إخباريّة تناولت طلاق بوتين عام 2013.

وبدأ انتشار هذا الفيديو بعد أيام من الهجوم الروسي على أوكرانيا وحصد أكثر من مليون مشاهدة على موقع فيسبوك وحده، إلا أن طلاق بوتين من زوجته ليودميلا الظاهرة فى الفيديو ليس حديث العهد.

وقالت فرانس برس أنه في جوان 2013 أي قبل نحو تسع سنوات، فاجأ بوتين الروس عندما أعلن إلى جانب زوجته ليودميلا انفصالهما بعد زواج استمر 30 عاما.

أما الفيديو المتداول في المنشورات المضلّلة فمنشور بالفعل على قناة العربيّة ولكن فى العاشر من جوان 2013 بعنوان “صدمة المجتمع الروسي من طلاق بوتين”.