فيديو احتجاج موزّع بإتلاف الحليب في عنابة.. وزارة الفلاحة تردّ

تداولت صفحات محلية على مواقع التواصل، مقطع فيديو يظهر محاولة موزّع للحليب في عنابة إتلاف كمية من هذه المادة، احتجاجا على رفض ملبنة عمومية استلام منتوجه.

وأصدرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية يوم الخميس، بيانا أوضحت فيه ملابسات الحادثة، مؤكدة أن الأمر يتعلق برفض استلام شحنة من الحليب، بسبب عدم مطابقتها للمعايير الصحية.

واتهمت الوزارة في بيانها موزّع الحليب المعني بالأمر، بنشر “معلومات مغلوطة ومغرضة هدفها الإساءة لحسن سير الملبنة العمومية و تغليط الرأي العام”.

وقالت الوزارة إنها “ستتخذ الإجراءات اللازمة لدى الجهات القضائية، للحدّ من هذه التصرفات والتصريحات الكاذبة”، على حدّ تعبيرها.

البيان الكامل لوزارة الفلاحة: