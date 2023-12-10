فيديو استسلام مقاتلي القسام.. هذا رَد حماس

نفت حركة حماس، الأحد، صحة مشاهد زعم الاحتلال أنها لاستسلام عناصر من مقاتلي كتائب القسام، ووصفتها بـ”المسرحية المكشوفة والسخيفة”.

وفي بيان، قال عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق إن “أبطال القسام لا يستسلمون، وأكاذيب الاحتلال لا تنطلي على أحد”.

وأضاف الرشق أن “عرض الاحتلال الصهيوني الإرهابي لصور ومشاهد لمواطنين مدنيين عُزّل في غزة، بعد احتجازهم ووضعه أسلحة بجانبهم، ما هو إلا فصل من فصول مسرحية مكشوفة وسخيفة، دأب الاحتلال على فبركتها من أجل صناعة نصر مزعوم على رجال المقاومة”.

وأكد أن “العدو الصهيوني قد خَبِرَ رجال المقاومة في الميدان، الذين يخرجون إليه من حيث لا يحتسب، ويثخنون في جنوده وضباطه كل يوم ويتصدّون لتوغلاته في كل محاور القتال، ويواصلون قصف مستوطناته”.

ونشرت حسابات وصفحات عبرية على مواقع التواصل الاجتماعي، السبت مقاطع فيديو وصورا قالوا إنها تُظهر مقاتلين من حماس وهم يسلّمون أنفسهم وأسلحتهم لقوات جيش الاحتلال المتوغلة داخل قطاع غزة.

وقد نشرت القناة 12 الإسرائيلية مقطع فيديو يظهر رجلا فلسطينيا بعمر الـ50 تقريبا يحمل بيده اليسرى سلاحا خفيفا ويستسلم لجيش الاحتلال، ويضع سلاحه على الأرض دون أن ينظر يمينا أو شمالا ويعود إلى مكان اعتقاله.