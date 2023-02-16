فيديو الاحتجاجات على تحصيل الضرائب بمصر.. ما حقيقته؟

في ظلّ أزمة اقتصاديّة حادّة تشهدها مصر، يتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فيديو يدّعي ناشروه أنّه لطرد لجنة تحصيل ضرائب من محافظة دمياط في شمال مصر حديثاً.

يظهر في الفيديو تجمّع وسط شارعٍ تعلو خلاله الأصوات على مجموعة أشخاص يحملون ملفّات في محاولة لطردهم.

وجاء في التعليق المرافق أنّ المشاهد تظهر تصدّي أصحاب محلاّت تجاريّة للجنة مكلّفة بتحصيل الضرائب في محافظة دمياط في أقصى الشمال المصريّ.

وأشار التعليق إلى أنّ “المواطنين عاجزون عن تأمين قوتهم فكيف لهم أن يسددوا الضرائب؟”.

أزمة حادّة في مصر

حظي الفيديو بمئات آلاف المشاهدات من صفحات مصريّة عدّة في موقع فيسبوك، في ظلّ أزمة اقتصاديّة حادّة تشهدها مصر مع تراجع قيمة العملة المحليّة ووصول التضخّم إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من خمس سنوات.

وزاد سعر السلع الغذائية بنسبة 37,9 في المئة، وفق الأرقام الرسمية.

ويعيش ثلث سكان مصر البالغ عددهم 104 ملايين تحت خطّ الفقر، وفق البنك الدولي، بينما ثلث آخر “معرّضون لأن يصبحوا فقراء”.

فيديو قديم

إلا أنّ الفيديو في الحقيقة ليس حديثاً.

فقد أرشد البحث باستخدام صورة ثابتة منه، إلى أنّه منشور في صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي في فيفري عام 2019.

وجاء في التعليقات المرافقة له أنّه يظهر “طرد لجنة الضرائب والتأمينات من دمياط بسبب تشميع المتاجر وفرض زيادات ضريبيّة”.

وقد نقلت آنذاك مواقع إخباريّة محليّة أنباء عن إغلاق متاجر في دمياط تخوّفاً من حملة لتحصيل الضرائب.

المصدر: فرانس برس