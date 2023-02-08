فيديو: الشيف “بوراك” التركي يبكي ويستغيث بالعالم

ظهر الشيف التركي الشهير، بوراك أوزدمير، من خلال مقطع فيديو وهو يذرف الدموع بعد أن شاهد آثارالزلزال المدمر في مدينته هاطاي.

ووصف بوراك الوضع في مدينته التي تقع جنوبي تركيا قائلا: “الأهالي لا يستطيعون فعل شيء في هذا الوضع الصعب الذي تمرّ به تركيا عقب الزلزال المدمر الذي ضربها”.

وتابع الشيف التركي الشهير في فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على منصة “إنستغرام”: “لا يمكنني أن أصف حزني، لا يمكنني أن أشرح مدى حزني بسبب هذه الكارثة، رحم الله هؤلاء الذين فقدوا أرواحهم سنحاول أن نفعل ما نستطيع”.

وناشد بوراك من خلال مقطع الفيديو الذي تداوله النشطاء على نطاق واسع، العالم لتقديم المساعدة للشعبين التركي والسوري، حيث قال “أرجوكم، من كانت لديه الإمكانيات للمساعدة فلا يبخل بها.. حقيقة إلى الآن هناك أناس تحت الأنقاض”.

كما أعلن بوراك أنه سيساعد المناطق المتضررة من الزلزال، حيث نشر مقطع فيديو لشاحنات تحمل الطعام والمساعدات وهي تُنقل من مطعمه، وظهر في مقطع فيديو وهو يرفعها مع العمال إلى العربات.

وعبّر الكثير من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن تعاطفهم الشديد مع الشعبين السوري والتركي بعد الزلزال العنيف الذي ضرب المنطقتين بقوة 7.8 على سلم ريختر.

كما أعربوا عن تضامنهم مع الشيف بوراك الذي يتمتع بشعبية كبيرة في شتى أنحاء العالم.