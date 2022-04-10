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( فيديو ).. الغنوشي يتعرض لمحاولة اعتداء في صلاة التراويح

الشروق أونلاين
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( فيديو ).. الغنوشي يتعرض لمحاولة اعتداء في صلاة التراويح
أرشيف
راشد الغنوشي

تعرّض راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة في تونس إلى هجوم من طرف أشخاص مجهولين، بعد أدائه صلاة التراويح في مسجد بمنطقة الملاسين.

واتّهمت حركة النهضة جهة غير معلومة بتكليف “مجموعة مأجورة لأداء مهمّة محدّدة”، وفق ماجاء في بيان للحركة.

وجاء في بيان النهضة إنّ “مجموعة صغيرة من الأفراد انتظروا خروج الأستاذ راشد من المسجد ليحاولوا الإعتداء عليه والإيهام بطرده من طرف أهالي المنطقة”.

وأضاف البيان:”هذه المجموعة تبدو مجموعة مأجورة جاءت لأداء مهمة محدّدة لفائدة أجندة معينة. دلّ عليها النقل السريع للخبر الكاذب في بعض وسائل الإعلام المحلية والعربية”.

وتابع:”نؤكد أن عددا من المصلّين ومن أبناء المنطقة تصدّوا لهذه المجموعة المأجورة. وقاموا بطردهم من المكان”.

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