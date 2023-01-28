فيديو “الكاف” حول الطفلة الجزائرية سجّل 10 ملايين مشاهدة

كرّمت لجنة تنظيم بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين 2023 التابعة لـ “الكاف”، الطفلة الجزائرية التي لفتت الأنظار في مدرجات ملاعب هذه المنافسة.

وجاء التكريم على هامش مباراة المنتخب المحلّي الجزائري ونظيره الإيفواري، بِملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي مساء الجمعة، ضمن إطار ربع نهائي مسابقة “الشان”.

وكانت هذه الطفلة “نهال” قد حضرت وقائع مباراة المنتخب المحلّي الكاميروني ومنافسه فريق الكونغو برازافيل، بِملعب “ميلود هدفي” بِوهران سهرة الـ 16 من جانفي الحالي، لِحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لِمسابقة “الشان”.

وقالت “الكاف” إن شريط الفيديو الذي نشرته حول هذه الطفلة، حقق رقما خرافيا مُرادفا لِأكثر من 10 ملايين مشاهدة.