فيديو.. المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي “يعود إلى قصبة الجزائر”

عاد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لويس ميغال بوينو، إلى زيارته الأخيرة للجزائر منتصف الشهر الجاري، عبر مقطع فيديو عن قصبة عاصمة البلاد.

وعلّق بوينو على الفيديو الذي تحدث فيه باللغة العربية بالقول:”ذكريات رائعة من زيارتي للجزائر. القصبة، من مواقع التراث العالمي لليونسكو منذ عام 1992″.

وقصبة الجزائر مصنّفة بالفعل في قائمة اليونسكو للتراث العالمي منذ العام 1992. وتعرّفها المنظمة الدولية على موقعها الإلكتروني بأنها “إحدى أجمل المواقع البحرية الواقعة على المتوسط”.

وزار المسؤول الأوروبي الجزائر لحضور فعاليات أيام الفيلم الأوروبي. كما حضر بملعب نيسلون مانديلا في العاصمة، إحدى مقابلات كأس إفريقيا للمحليّين التي تحتضنها البلاد.