-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الرئيس تبون يوقّع مرسوما بالعفو عن 1076 محبوسا
الجزائر

( فيديو ).. الوزير الأول يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية

الشروق أونلاين
  • 412
  • 0
( فيديو ).. الوزير الأول يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية
أرشيف
جانب من اللقاء

استقبل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان مساء الأحد، الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية كلاوديو ديسكالزي، الذي يجري زيارة إلى الجزائر.

وجاء في بيان للوزارة الأولى، أنّ المحادثات بين الجانبين “سمحت بالتطرّق إلى واقع وآفاق علاقات التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة، وعزمهما على تعزيزها وتنويعها”.

من جهة أخرى، أجرى وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب مباحثات مع الرئيس التنفيذي لشركة “إيني” بحضور رئيس المدير العام لمجمع سوناطراك.

وحسب بيان للوزارة، فقد استعرض الطرفان “علاقات التعاون والشراكة التي تربط مجموعة سوناطراك بشركة إيني الإيطالية”.

كما ناقش الوزير عرقاب مع ضيفه الإيطالي “الوضع الحالي لسوق الغاز الطبيعي الدولي وتطوّره. بالإضافة إلى فرص الأعمال والآفاق المستقبلية للاستثمار في مجال الطاقات الجديدة”.

من جهته، عبّر الرئيس التنفيذي لشركة إيني، عن “اهتمامه الشديد بمواصلة الاستثمار في الجزائر. التي تعد شريكًا ذو ثقة ومصداقية، لا سيما في مجال التنقيب عن النفط والطاقات المتجددة”، يضيف البيان.

وزير الطاقة والمناجم مع الرئيس التنفيذي لشركة “إيني”

مقالات ذات صلة
الرئيس تبون يوجه خطاباً للأمة بمناسبة حلول الشهر الفضيل

الرئيس تبون يوجه خطاباً للأمة بمناسبة حلول الشهر الفضيل

أخبار الجزائر ليوم الأحد 03 أفريل 2022

أخبار الجزائر ليوم الأحد 03 أفريل 2022

الجزائر تكذب تصريحات سانتشيز حول وقف ترحيل الحراقة

الجزائر تكذب تصريحات سانتشيز حول وقف ترحيل الحراقة

80 بالمائة من مرضى السّكري يصرّون على الصوم رغم المنع

80 بالمائة من مرضى السّكري يصرّون على الصوم رغم المنع

نواب يحاكمون وزير التجارة بالبرلمان عشية رمضان

نواب يحاكمون وزير التجارة بالبرلمان عشية رمضان

مولوجي تأمر إطاراتها بالتقيّد باستعمال العربية

مولوجي تأمر إطاراتها بالتقيّد باستعمال العربية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد